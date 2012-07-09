中印领先指标下滑 显示两国经济放慢加深--OECD

路透巴黎7月9日电---经济合作暨发展组织(OECD)周一表示,中国和印度经济放缓迹象愈发明显,主要工业经济体则大多持续温和增长.

OECD表示,中国综合领先指标从4月的99.4跌至5月的99.2,进一步跌离长期均值100.该指数是衡量未来经济活动的一项先行指标.

印度的综合领先指标由98.0跌至97.8,亦低於长期平均值100.

"综合领先指标....显示多数主要OECD经济体经济活动趋弱,而多数主要非OECD经济体放缓情况更明显,"OECD称.

OECD国家整体指标由100.4跌至100.3,相当於温和成长的水准.

欧元区的指标连续第三个月持稳於99.6,此水准代表景气放缓.

美国的指标为100.9,维持在成长水准,但低於4月时的101.1.日本则由100.8跌至100.7.

非OECD国家部分,巴西是唯一上扬的国家,指标由99.0升至99.2.(完)

--编译 梁睿雪/蔡美珍;审校 吴云凌/丁琦

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