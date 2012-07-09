中印领先指标下滑 显示两国经济放慢加深--OECD

俄罗斯2月石油产量与1月持平 减产努力暂停
路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
路透巴黎7月9日电---经济合作暨发展组织(OECD)周一表示,中国和印度经济放缓迹象愈发明显,主要工业经济体则大多持续温和增长.
OECD表示,中国综合领先指标从4月的99.4跌至5月的99.2,进一步跌离长期均值100.该指数是衡量未来经济活动的一项先行指标.
印度的综合领先指标由98.0跌至97.8,亦低於长期平均值100.
"综合领先指标....显示多数主要OECD经济体经济活动趋弱,而多数主要非OECD经济体放缓情况更明显,"OECD称.
OECD国家整体指标由100.4跌至100.3,相当於温和成长的水准.
欧元区的指标连续第三个月持稳於99.6,此水准代表景气放缓.
美国的指标为100.9,维持在成长水准,但低於4月时的101.1.日本则由100.8跌至100.7.
非OECD国家部分,巴西是唯一上扬的国家,指标由99.0升至99.2.(完)
--编译 梁睿雪/蔡美珍;审校 吴云凌/丁琦
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