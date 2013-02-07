印度防长担心中国在瓜达尔港的角色

印度国防部长周三称，中国在巴基斯坦瓜达尔港扮演的角色“令人关切”，一周前该港口的管理权已移交给中国海外集团有限公司。印度决策者一直对中国企业在印度邻国建设具有战略地位的港口心存疑虑。瓜达尔港建成以后，料开启连接中东的能源和贸易走廊，经过巴基斯坦到达中国西部。路透