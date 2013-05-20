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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 20日 星期一 14:49 BJT

李克强访问印度 印总理提及边境冲突与贸易问题

印度总理辛格周日与到访的中国国务院总理李克强举行会谈时称，近期中印在边境发生的对峙事件可能影响两国关系。一名印度政府高官称，辛格指的是中印在喜马拉雅山脉边境长达三周的对峙事件，但该官员并不知晓李克强对辛格上述言论的回应。路透
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