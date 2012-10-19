中国纸原油或比原油期货先行 开启原油“亚洲价格”旅程

作者 李文科

路透北京10月19日电---作为全球第二大原油消费国和进口国,中国缺失定价权的状况可能不久就会有所改观.鉴於中国正积极筹备推出个人银行账户纸原油产品以及原油期货,中国或有望籍此逐步开始扩大在原油定价中的影响力,从而开启原油"亚洲价格"的旅程.

多年来,由於原油"亚洲价格"长时间的缺失,导致亚洲地区特别是东亚等国家,在原油贸易中常常要付出比欧美更高的代价,也就是所谓"亚洲溢价".

而考虑到现实问题,纸原油的推出或许会早于原油期货.不过,无论是中国工行拟推出的纸原油投资新品,还是上海期货交易所筹备中的原油期货,规划方案中均有意以美元计价,这一金融创新在为中国外汇市场增添活跃因子的同时,也令外汇监管面临考验.

"主要是为了定价权,尤其是(原油)期货,会增强在价格方面的话语权,有很大的意义,...我们希望能看到这样的尝试,即使是先推出纸原油,还是对原油定价施加比较正面的意义的."金银岛油品分析师李亚丹称.

她并称,作为原油消费大国,现在国内原油的价格都是参考国际市场,国内完全没有参考,市场是非常需要这类产品的.

目前中国市场上的原油产品仅有渤海商品交易所推出的原油远期合约,但对市场的影响力相对有限.

银河期货的原油分析师李涛亦指出,无论是纸原油还是原油期货,对於中国这个巨大的原油消费市场都意义非凡,尤其是相对於数量众多的成品油企业,既提供了管理原油价格风险的工具,亦将降低国内成品油企业的风险暴露.

他举例称,如果预测原油会涨,可以先在国内期货市场买入,那麽等到真的需要买入的时候,再根据现货市场的价格进行操作,这样就可以锁定价格,降低经营风险.

**美元计价或增外汇监管难度**

而对於纸原油和原油期货拟采用美元计价,也在资本管制尚未放开的中国激起强烈争论.

目前,工行在拟推出的纸原油方案中已确定以美元计价,而原油期货是否要采用美元计价或者美元和人民币同时计价,甚至仅采用人民币计价还在讨论中.

上海期货交易所理事长王立华此前称,上海期交所正争取推出原油期货,并逐步争取成为亚太时区的原油定价基准之一和全球性原油期货市场,采用人民币或美元计价和结算,并积极争取外汇实行总额控制、统一监管、敞口额度内自由兑换方案.

赞同者指出,越来越多的以外币计价的投资产品,将给国内投资者提供更多财富管理的渠道,且鉴於中国庞大个人投资群和财富管理的需求,这些产品的推出有可能影响到全球原油市场,并为渴望在原油定价权方面施加影响的中国提供可能.

而美元毕竟是国际石油贸易的结算货币,且国际上已经形成了完整的原油全球定价体系,中国国内的原油期货用美元计价更有利於和国际接轨,否则很可能沦为"影子市场".

不过持不同意见的市场人士认为,类似纸原油的投资品,只要是不交割的人民币/境外期货挂钩产品,都是在冲击现行的人民币外汇制度.这种创新可能有悖于现有人民币外汇监管制度,有悖于银监会关於对客户开展理财、衍生品交易的监管精神.

对原油期货可能以美元计价的质疑亦不少.银河期货的李涛就认为,原油期货以人民币计价的可能性比较大,如果为了吸引外国投资者而采用外币计价,那麽外汇额度如何授予,国内外管理体制如何衔接等等都会面临相当大的挑战.

事实上,以美元计价的纸原油的推出可能更为容易,毕竟在纸原油之前,国内银行已经推出以美元计价的纸黄金和纸白银等银行账户投资产品,为纸原油基本铺平了道路,且贵金属产品备受投资者热捧亦为纸原油的推出奠定基础.

而一年多之前推出的纸黄金、纸白银以及纸铂金的美元计价投资产品,带来的不仅仅是贵金属投资市场的迅猛发展,在中国外汇交易市场的客盘力量中亦时常出现贵金属结售汇盘的身影.

"只要国际金价出现比较大的波动,第二天的(境内)即期市场就会出现比较多的隔夜头寸,这些都是贵金属投资者在隔夜市场上积累下来的,"一位国有银行交易员称.

而除了计价和结算问题,原油期货的推出还面临更多挑战.中国证监会主席助理姜洋曾表示,由於原油市场的特点和国际性,其上市交易远比现在已上市交易的期货产品更加复杂,原油期货市场建设是一项系统性工作,突破多、难度大,需要诸多制度创新和政策配套,涉及到外汇、央行、海关、财税、商务、法制办等多个部委的有关法规政策调整.

"原油是比较特殊比较特殊的产品,是工业血液,且中国的海外依存度非常高."李亚丹称,"对原油期货的想法很多,期望很高."

**近期大宗商品相关新闻一览**

--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)继推出纸黄金、纸白银後,再度将境内个人投资渠道拓展至国际原油市场.二位消息人士透露,其将於今年底或明年初推出针对个人银行帐户的纸原油业务.

--中国GDP数据表现预示大宗商品需求将更趋稳定--Russell专栏

--世界贸易组织(WTO)周四裁定,禁止中国对某些美国出口钢材徵收高关税.对此,中国商务部回应称,中方将评估相关报告,按照世贸组织规则妥善处理.

--上海证券报周五报导,为缓解国内光伏产业面临的困境,中国将从多个层面出台政策,扶持光伏产业发展,例如国家电网公司拟减免光伏并网的接入费用.

--高盛下调明年布兰特原油价格预估至110美元,原为130美元,理由是非石油输出国组织(non-OPEC)的供应增长前景改善.

--路透估算,9月石油表观需求升至纪录高点975万桶/日,该数据较8月的903万桶/日高出近8%,或72万桶/日.(完)

--审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。