中国明年工业增速预计6%左右 将引导“僵尸企业”平稳退出--工信部

路透北京12月24日 - 中国工业和信息化部周四称，预计今明两年规模以上工业增加值增长6%左右，能耗分别降低6%和4%；2016年将引导“僵尸企业”平稳退出，并开展钢铁、水泥、平板玻璃等行业化解过剩产能试点。

工信部网站刊登全国工业和信息化会议新闻稿并提出，明年八项重点工作，其中化解过剩产能、发展高端制造业和智能制造、扶持小微企业等均排在前位。

“抓紧制定实施推动产业重组、处置‘僵尸企业’总体方案，协调出台扶持措施，引导‘僵尸企业’平稳退出，积极推进破局性、战略性兼并重组。”会议称。”

工信部指出，明年要制定实施机械、汽车、轻工、纺织、电子、建材等重点行业分业施策专项方案；并实施新能源汽车推广计划，加快促进动力电池产业发展、充电设施建设奖补等重大政策。

同时，还要实施城市危险化学品企业和钢铁企业搬迁改造、有色金属企业退城入园等重大工程。

在培育壮大高端制造业和推进智能制造方面，工信部称，要完善重大产业工程布局协调机制，年内争取建成两到三家国家制造业创新中心，集中解决30-50项标志性产品和技术，布局一批产业技术基础平台和服务支撑中心。

要实施高端装备创新工程，抓紧实施航空发动机及燃气轮机重大专项；实施智能制造工程，支持高档数控机床与工业机器人、智能传感与控制等五大关键装备创新应用，确定60个以上智能制造试点示范项目。

在大力扶持小微企业方面，工信部称，要推动国家中小企业发展基金尽快投入运营，开展“互联网+”小微企业创业创新培育行动，督促各地各部门2016年底前公布行政审批、中介服务收费、执法检查、行政罚款等各类项目清单。

工信部预计，2016年单位工业增加值用水量降低4.5%，2015年料降低5%；预计明年电信业、互联网行业、软件和信息技术服务业收入分别增长3%、25%和14%左右；今年软件和信息技术服务业收入料增长16%左右，电信业务总量、业务收入同比增长25%和2%左右。（完）

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