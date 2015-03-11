中国1-2月工业增加值同比增6.8% 投资同比增13.9%

新世界发展以逾40亿港元中标长沙湾商贸地 属预期上限
路透香港5月10日 - 香港政府周三宣布，一幅位于九龙长沙湾的商贸用地，由本地主要发展商--新世界发展以约40.29亿港元中标，为市场预期上限。这亦是该公司三个月内在同区投得的第二幅商贸用地。
路透北京3月11日 - 中国国家统计局周三公布数据显示，1-2月规模以上工业增加值同比增长6.8%，社会消费品零售总额同比增长10.7%，固定资产投资同比增长13.9%，均低于此前市场预期。
以下为工业、消费和投资数据详情(同比%):
实际值 调查中值 预测区间 前值 去年同期
1-2月固定资产投资(不含农户) 13.9 15.0 13 ~ 15.5 15.7 17.9
1-2月工业增加值 6.8 7.8 7 ~ 9.4 7.9 8.6
1-2月社会消费品零售总额 10.7 11.7 10 ~ 12.1 11.9 11.8
注：固定资产投资前值为2014年1-12月数据，工业增加值和社会消费品零售总额前值均为2014年12月数据。 (完)
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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