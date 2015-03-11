版本:
中国
中国财经 | 2015年 3月 11日 星期三 13:41 BJT

中国1-2月工业增加值同比增6.8% 投资同比增13.9%

路透北京3月11日 - 中国国家统计局周三公布数据显示，1-2月规模以上工业增加值同比增长6.8%，社会消费品零售总额同比增长10.7%，固定资产投资同比增长13.9%，均低于此前市场预期。

以下为工业、消费和投资数据详情(同比%):

实际值 调查中值 预测区间 前值 去年同期

1-2月固定资产投资(不含农户) 13.9 15.0 13 ~ 15.5 15.7 17.9

1-2月工业增加值 6.8 7.8 7 ~ 9.4 7.9 8.6

1-2月社会消费品零售总额 10.7 11.7 10 ~ 12.1 11.9 11.8

注：固定资产投资前值为2014年1-12月数据，工业增加值和社会消费品零售总额前值均为2014年12月数据。 (完)

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐