中国4月份工业企业利润受投资收益拉动同比增2.6% 得益于股市大涨（更新版）

小米正与银行洽商 为一笔10亿美元贷款进行再融资--TRLPC
路透香港5月10日 - 汤森路透旗下基点报道，消息人士称，中国智能手机企业小米正在与数家银行洽商，为2014年签署的一笔10亿美元三年期贷款进行再融资。
(新增更多细节)
路透北京5月27日 - 火爆的股市行情令中国部分行业投资收益大增，4月份规模以上工 业企业利润同比增长2.6%，扭转了上月跌势。数据显示，4月工业利润同比增加额中，投资 收益的贡献高达96.5%。
统计局网站援引工业司何平博士的解读称，尽管4月份工业利润增长由负转正，但影响 利润增长的不利因素仍然存在。因市场需求不足、价格持续下降，企业主营业务收入增速低 缓。产成品存货、应收账款偏高，企业资金链依然紧张，制约企业正常生产和经营。
根据国家统计局公布数据，1-4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额17,341.3亿 元人民币，同比下降1.3%，降幅比1-3月份收窄1.4个百分点。4月份规模以上工业利润总额4 ,795亿元，同比增加120.3亿元人民币，其中投资收益同比增加116.1亿元。
投资收益增加较多的行业有酒饮料和精制茶制造业，投资收益同比增加23.7亿元；专用 设备制造业，增加17.9亿元；计算机通信和其他电子设备制造业，增加12.4亿元。
投资收益则包括购买股票、基金、债券、投资子公司等权益性投资和债权性投资取得的 收益。
中国股市沪综指 .SSEC 今年4月份累积涨幅达18.5%。
何平并称，4月份工业利润增长的原因还包括工业生产、销售稳中略升，对企业利润增 速回升有积极作用；降息、降费政策逐渐发挥作用；电力、酒饮料和化工等少数行业利润增 长明显加快等。
数据显示，1-4月份，在规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额3,525.3亿元 ，同比下降24.7%；集体企业实现利润总额144.2亿元，下降1.5%；股份制企业实现利润总额 11,149.4亿元，下降3.4%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额4,484.4亿元，增长6.4% ；私营企业实现利润总额6,105.4亿元，增长6.1%。
1-4月份，采矿业实现利润总额864.6亿元，同比下降60.7%；制造业实现利润总额14，8 22.1亿元，增长6.2%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1,654.6亿元，增 长17.3%。
1-4月份，在41个工业大类行业中，30个行业利润总额同比增长，10个行业下降，1个 行业由同期盈利转为亏损。
主要行业利润增长情况：农副食品加工业利润总额同比增长9.7%，纺织业增长6.6%，化 学原料和化学制品制造业增长10.5%，有色金属冶炼和压延加工业增长32.4%，电气机械和器 材制造业增长5.7%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长23.3%。
电力、热力生产和供应业增长17.5%，煤炭开采和洗选业下降61.6%，石油和天然气开采 业下降71.7%，石油加工、炼焦和核燃料加工业下降99.9%，非金属矿物制品业下降4.4%，黑 色金属冶炼和压延加工业下降2.6%，通用设备制造业下降1.1%，专用设备制造业下降0.9%， 汽车制造业下降0.5%。
以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)
累计 增速（%） 单月 增速（%）
2015年1-4月 -1.3 4月 2.6
1-3月 -2.7 3月 -0.4
1-2月 -4.2 1-2月 -4.2
2014年全年 3.3 12月 -8
1-11月 5.3 11月 -4.2
1-10月 6.7 10月 -2.1
1-9月 7.9 9月 0.4
1-8月 10.0 8月 -0.6
1-7月 11.7 7月 13.5
1-6月 11.4 6月 17.9
1-5月 9.8 5月 8.9
1-4月 10 4月 9.6
1-3月 10.1 3月 10.7
1-2月 9.4 1-2月 9.4
2013年全年 12.2 12月 6
（完）
欲览详情，请点击国家统计局网站链接：www.stats.gov.cn/
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港5月10日 - 汤森路透旗下基点报道，消息人士称，中国智能手机企业小米正在与数家银行洽商，为2014年签署的一笔10亿美元三年期贷款进行再融资。
路透北京5月10日 - 新华社周二晚间报导称，规模近180亿元人民币的中国国投创合国家新兴产业创业投资引导基金当日正式揭牌，标志著作为国家级政策性创投母基金已完成募集，投资运营顺利展开。
路透北京5月10日 - 中国国家统计局周三公布，4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.2%，略高于路透调查预估中值1.1%。