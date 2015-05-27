中国4月份工业企业利润受投资收益拉动同比增2.6% 得益于股市大涨（更新版）

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路透北京5月27日 - 火爆的股市行情令中国部分行业投资收益大增，4月份规模以上工 业企业利润同比增长2.6%，扭转了上月跌势。数据显示，4月工业利润同比增加额中，投资 收益的贡献高达96.5%。

统计局网站援引工业司何平博士的解读称，尽管4月份工业利润增长由负转正，但影响 利润增长的不利因素仍然存在。因市场需求不足、价格持续下降，企业主营业务收入增速低 缓。产成品存货、应收账款偏高，企业资金链依然紧张，制约企业正常生产和经营。

根据国家统计局公布数据，1-4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额17,341.3亿 元人民币，同比下降1.3%，降幅比1-3月份收窄1.4个百分点。4月份规模以上工业利润总额4 ,795亿元，同比增加120.3亿元人民币，其中投资收益同比增加116.1亿元。

投资收益增加较多的行业有酒饮料和精制茶制造业，投资收益同比增加23.7亿元；专用 设备制造业，增加17.9亿元；计算机通信和其他电子设备制造业，增加12.4亿元。

投资收益则包括购买股票、基金、债券、投资子公司等权益性投资和债权性投资取得的 收益。

中国股市沪综指 .SSEC 今年4月份累积涨幅达18.5%。

何平并称，4月份工业利润增长的原因还包括工业生产、销售稳中略升，对企业利润增 速回升有积极作用；降息、降费政策逐渐发挥作用；电力、酒饮料和化工等少数行业利润增 长明显加快等。

数据显示，1-4月份，在规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额3,525.3亿元 ，同比下降24.7%；集体企业实现利润总额144.2亿元，下降1.5%；股份制企业实现利润总额 11,149.4亿元，下降3.4%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额4,484.4亿元，增长6.4% ；私营企业实现利润总额6,105.4亿元，增长6.1%。

1-4月份，采矿业实现利润总额864.6亿元，同比下降60.7%；制造业实现利润总额14，8 22.1亿元，增长6.2%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1,654.6亿元，增 长17.3%。

1-4月份，在41个工业大类行业中，30个行业利润总额同比增长，10个行业下降，1个 行业由同期盈利转为亏损。

主要行业利润增长情况：农副食品加工业利润总额同比增长9.7%，纺织业增长6.6%，化 学原料和化学制品制造业增长10.5%，有色金属冶炼和压延加工业增长32.4%，电气机械和器 材制造业增长5.7%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长23.3%。

电力、热力生产和供应业增长17.5%，煤炭开采和洗选业下降61.6%，石油和天然气开采 业下降71.7%，石油加工、炼焦和核燃料加工业下降99.9%，非金属矿物制品业下降4.4%，黑 色金属冶炼和压延加工业下降2.6%，通用设备制造业下降1.1%，专用设备制造业下降0.9%， 汽车制造业下降0.5%。

以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)

累计 增速（%） 单月 增速（%）

2015年1-4月 -1.3 4月 2.6

1-3月 -2.7 3月 -0.4

1-2月 -4.2 1-2月 -4.2

2014年全年 3.3 12月 -8

1-11月 5.3 11月 -4.2

1-10月 6.7 10月 -2.1

1-9月 7.9 9月 0.4

1-8月 10.0 8月 -0.6

1-7月 11.7 7月 13.5

1-6月 11.4 6月 17.9

1-5月 9.8 5月 8.9

1-4月 10 4月 9.6

1-3月 10.1 3月 10.7

1-2月 9.4 1-2月 9.4

2013年全年 12.2 12月 6

（完）

欲览详情，请点击国家统计局网站链接：www.stats.gov.cn/

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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