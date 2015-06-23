中国发改委新批武汉城轨三期等三个项目 总投资额逾千亿元

沪深证交所上周五两融余额连九日下跌，续创逾三个月新低
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低。
路透北京6月23日 - 中国国家发改委周二发布对武汉市、长春市城市轨道交通建设规划的批复，以及对北京首都机场运行保障配套设施改造工程可行性研究报告的批复，总计投资额1,302.56亿元人民币。
发改委网站刊登的批复称，同意武汉市城市轨道交通第三期建设规划（2015-2021年），武汉市城市轨道交通线网由25条线路组成，总长约1,045公里，规划2020年，武汉市区公共交通占机动化出行量比例达到62.5%，轨道交通占公共交通的比例达到53%。
该建设项目总投资为1,148.9亿元，其中资本金比例40%，计459.6亿元，由武汉市财政资金解决。资本金以外的资金采用国内银行贷款等融资方式解决。
发改委同时批复长春市城市轨道交通近期建设规划（2010-2019年）调整方案。该市城轨新增线路长度28.7公里，预计到2019年，形成5条运营线路、总长119.1公里的轨道交通网络。
新增建设项目总投资为148.6亿元，其中资本金比例40%，计59.4亿元，由长春市财政资金解决。资本金以外的资金利用国内银行贷款等融资方式解决。
此外，发改委还公布北京首都机场运行保障配套设施改造工程可行性研究报告的批复。该项目总投资5.06亿元，其中民航局安排民航发展基金2.9亿元，其余投资2.16亿元由北京首都国际机场股份有限公司自筹解决。（完）
(发稿 宿泱韫；审校 曾祥进)
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