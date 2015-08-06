上海建工拟参与温州市政工程PPP项目 项目总投资85.3亿元

路透上海8月6日 - 中国上海建工集团股份有限公司(600170.SS)周四稍晚刊登公告称，其参与的联合体已成为浙江温州市瓯江口新区一期市政工程PPP（政府和社会资本合作）项目第一中标候选人，项目总投资额为85.336亿元人民币。

上海建工与上海锐懿资产管理公司组成联合体，并将与当地政府投资人组成项目公司，联合体和政府投资人分别占股95%和5%。项目公司资本金为25.6亿元，上海建工拟出资6.08亿元。

该项目的工程内容包括瓯江口新区一期14.72平方公里以内的道路、桥梁、道路照明、道路交通安全设施、河道、广场、景观、绿地、污水提升泵站、垃圾中转站和区域内各种市政管线及综合管廊等所有市政基础设施项目，预计10月开工，建设期72个月。

工程费在项目竣工验收后，12年内等额回购；在项目建设期，工程费总额的九成部分的资金占用费按招投标约定利率，在完成相应项目竣工验收合格之日后15个工作日内支付。

上海建工指出，公司参与该项目的投资有助于进一步扩大城市基础设施投资板块的业务规模，获取项目投资收益，同时拉动工程施工承包业务，并获得工程施工利润。投资该项目有助于提高公司自有资金的使用效率和公司经济运营效益。

上海建工周四收报9.10元，跌0.35元或3.7%。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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