中国1-8月全国规模以上工业企业利润同比下降3.1%

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8489元附近
路透上海2月17日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8489元附近，较上日升值约140点。
路透北京9月27日电---中国国家统计局周四公布数据显示,1-8月全国规模以上工业企业利润延续下降态势,同比降幅3.1%,较1-7月的降幅2.7%有所扩大.
刊登在统计局网站的新闻稿显示,8月单月全国规模以上工业企业利润实现利润3,812亿元人民币,同比下降6.2%;上月为下降5.4%.
1-8月,工业企业累计实现利润30,597亿元.(完)
--发稿 乔艳红; 审校 黄凯
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路透上海2月17日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8489元附近，较上日升值约140点。
路透香港2月16日 - 中国的和君创业管理咨询公司过去曾在对抗可口可乐及苹果的反垄断大战中扮演助攻角色，现在则将矛头对准美国速食业龙头麦当劳。和君创业向中国监管当局提出申诉，认为麦当劳出售中国业务之举，可能损害员工及消费者。
路透上海/北京2月16日 - 人民币兑美元即期周四连四日收升至逾三周新高，中间价亦略升。交易员指出，尽管有油盘购汇，但市场上结汇仍占上风。离岸CNH也顺着美元调整而收复上周部分跌幅，两地汇价保持倒挂。离岸人民币流动性基本平稳，也说明资金对人民币贬值押注并不多。