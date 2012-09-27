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中国财经 | 2012年 9月 27日 星期四 10:18 BJT

中国1-8月全国规模以上工业企业利润同比下降3.1%

路透北京9月27日电---中国国家统计局周四公布数据显示,1-8月全国规模以上工业企业利润延续下降态势,同比降幅3.1%,较1-7月的降幅2.7%有所扩大.

刊登在统计局网站的新闻稿显示,8月单月全国规模以上工业企业利润实现利润3,812亿元人民币,同比下降6.2%;上月为下降5.4%.

1-8月,工业企业累计实现利润30,597亿元.(完)

--发稿 乔艳红; 审校 黄凯

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