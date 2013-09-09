工业品期货受经济数据激励全线收高

路透北京9月9日 - 受良好的经济数据激励，中国工业品期货周一呈现普涨格局，螺纹钢终结此前四日跌势收高。沪深股市今日大幅上扬，亦为商品期市增添做多热情。

分析师表示，鉴于经济和基建投资的回升有一定的周期性，下半年整个需求氛围仍偏向乐观，工业品期货价格料仍有不错支撑。

螺纹钢今日一扫上周“四连跌”的颓势，主力1401合约收高0.86%，至每吨3,752元。此外，沪铜、沪锌、焦炭等主要品种的涨幅也在1%左右。

“通胀数据处于偏低的位置，表明此前的经济拉动措施并没有推高通胀，制造业活动仍在有序运行。”五矿期货研究员李文凯表示。

中国国家统计局周一公布，8月CPI同比上涨2.6%，与路透调查预估中值一致，环比则上涨0.5%；PPI同比下降1.6%，高于市场预期的负1.8%和上月的负2.3%。

而昨日公布的商品进出口数据亦显示中国制造业需求良好。8月原油、铁矿石和铜等主要大宗商品的进口量较前月的纪录高位回落，但仍处于较高水准。

此外，上周五公布的美国非农就业数据不及预期，虽然一度打压该国经济复苏前景，但也令市场对美联储立即收紧货币政策的预期降温，全球流动性退潮的忧虑得以缓解。

五矿期货的李文凯表示，以螺纹钢为例，市场对9、10月份的旺季需求仍有期待，短期内基建投资也仍将保持一定增速，都会支撑期价。但也应注意到，在前期钢价连续上涨后，产量也在逐步恢复，螺纹钢期价在3,800-3,900元料面临一定压力，一时难以突破。

中国钢铁工业协会最新旬报显示，8月下旬粗钢日均产量达211.92万吨，旬环比微涨0.05%，基本持平。 整个8月的日均产量都在210万吨上方，表明在钢铁行业产能依然庞大的背景下，下半年以来钢价回升对产量的拉动正在显现。

中国钢铁工业协会网站的报导称，借7月中国钢材价格反弹之际，全国86户重点统计钢铁企业扭亏为盈，当月实现利润23亿元，销售收入利润率0.77%，为今年以来最高利润率。

(发稿 丁琦；审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。