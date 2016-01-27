中国2015年工业企业利润降2.3%为多年来首见 12月同比降4.7%

路透北京1月27日 - 中国国家统计局周三公布，2015年，规模以上工业企业利润总额比上年下降2.3%，为多年来首次下降。其中，12月份利润同比下降4.7%。

2015年全国规模以上工业企业实现利润总额63,554亿元，比上年下降2.3%；2015年12月份，规模以上工业企业实现利润总额8,167.2亿元，同比下降4.7%，降幅比11月份扩大3.3个百分点。

统计局称，2015年因国内外市场需求不足，工业企业生产和销售增长明显放缓，加之企业成本居高不下、流动资金紧张制约企业生产经营。

去年降息对企业降低成本效果较为明显，2015年规模以上工业企业利息支出比上年下降2.3%，利息支出占年末负债合计的比重为2.15%，比上年下降0.17个百分点。