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中国财经 | 2016年 1月 27日 星期三 09:54 BJT

中国2015年工业企业利润降2.3%为多年来首见 12月同比降4.7%

路透北京1月27日 - 中国国家统计局周三公布，2015年，规模以上工业企业利润总额比上年下降2.3%，为多年来首次下降。其中，12月份利润同比下降4.7%。

2015年全国规模以上工业企业实现利润总额63,554亿元，比上年下降2.3%；2015年12月份，规模以上工业企业实现利润总额8,167.2亿元，同比下降4.7%，降幅比11月份扩大3.3个百分点。

统计局称，2015年因国内外市场需求不足，工业企业生产和销售增长明显放缓，加之企业成本居高不下、流动资金紧张制约企业生产经营。

去年降息对企业降低成本效果较为明显，2015年规模以上工业企业利息支出比上年下降2.3%，利息支出占年末负债合计的比重为2.15%，比上年下降0.17个百分点。

以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)

累计 增速(%) 单月 增速(%)

2015年全年 -2.3 12月 -4.7

1-11月 -1.9 11月 -1.4

1-10月 -2.0 10月 -4.6

1-9月 -1.7 9月 -0.1

1-8月 -1.9 8月 -8.8

1-7月 -1 7月 -2.9

1-6月 -0.7 6月 -0.3

1-5月 -0.8 5月 0.6

1-4月 -1.3 4月 2.6

1-3月 -2.7 3月 -0.4

1-2月 -4.2 1-2月 -4.2

2014年全年 3.3 12月 -8

1-11月 5.3 11月 -4.2

1-10月 6.7 10月 -2.1

1-9月 7.9 9月 0.4

1-8月 10 8月 -0.6

1-7月 11.7 7月 13.5

1-6月 11.4 6月 17.9

1-5月 9.8 5月 8.9

1-4月 10 4月 9.6

1-3月 10.1 3月 10.7

1-2月 9.4 1-2月 9.4

2013年全年 12.2 12月 6

（完）

欲览详情，请点击国家统计局网站链接：www.stats.gov.cn/

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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