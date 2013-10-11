中国工业品期货全线上扬 美债务僵局现松动迹象

路透上海10月11日 - 中国工业品期货周五全面收高，因美国债务僵局出现松动迹象，带动全球冒险意愿回升；而此前表现一直强劲的豆类则逆势大跌，与工业品的运行节奏出现分化。

美国众议院共和党周四提出一项方案，暗示他们开始愿意结束僵局。这项方案将推迟美国可能出现的违约。但总统奥巴马在与众议院共和党领袖会面后，对该方案既不赞成也不反对。

尽管债务问题仍未最终解决，但上述进展仍大幅提振了包括大宗商品在内的金融市场人气。今日沪胶、塑料等能源类品种涨幅均超过1%，沪铜亦扭转昨日跌势收高近0.5%。

不过数月来一直有强劲表现的豆粕和菜粕今日双双逆势大跌。豆粕主力1401收低2.30%，至每吨3,655元，进一步远离本周初创下的3,782元的合约纪录高位。

“由于大豆压榨利润理想，油厂开工积极，对国产和进口大豆的买需都很旺盛，今天的下跌估计只是上升途中的一次节奏调整，短线升势仍未结束，”上海中期的农产品分析师关斌表示。

不过他亦指出，全球大豆供应整体趋于宽松，加之经济表现依然不算强劲，中长线应警惕粕类供需平衡的变化。

此前举行的新一轮国储大豆拍卖成交稳增，亦成为大豆需求强劲的佐证。

中国国家粮油交易中心周四称，当日举行的国家临时存储东北大豆销售交易会共成交263,678吨，成交率52.25%，成交均价4,013元人民币/吨。

自今年8月初国家临储大豆拍卖启动以来，已累计成交大豆214.74万吨，成交率和成交价格均持续上升。

关斌表示，与进口大豆相比，目前拍卖的国储豆仍具有较大的价格优势，需求端接货的意愿料保持高涨。

中国粮食信息网根据船期统计，2013年10月份中国进口大豆到港量预计约460万吨，略低于此前预期的480万吨，连续第三个月环比下降，但高于上年同期403万吨的到港量。10月份大豆到港量仍处于偏低水平，大豆原料供应偏紧局面将依然存在。

此外，新期货品种上市的消息亦值得关注。继此前动力煤、沥青期货等成功上市后，知情人士周四对路透表示，大连商品交易所将在10月18日推出国内首个铁矿石期货合约。

(发稿 丁琦；审校 张喜良)

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