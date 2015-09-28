版本:
中国
中国财经 | 2015年 9月 28日 星期一 10:06 BJT

8月中国工业企业利润同比降8.8% 降幅较7月扩大5.9个百分点

路透北京9月28日 - 中国国家统计局周一公布，8月规模以上工业企业实现利润总额4,481.1亿元人民币，同比下降8.8%，降幅比7月扩大5.9个百分点。

1-8月，全国规模以上工业企业实现利润总额37,662.7亿元，同比下降1.9%，降幅比1-7月扩大0.9个百分点。

工业利润走势图：link.reuters.com/fyc75w

以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)

累计 增速(%) 单月 增速(%) 2015年1-8月 -1.9 8月 -8.8

1-7月 -1 7月 -2.9

1-6月 -0.7 6月 -0.3

1-5月 -0.8 5月 0.6

1-4月 -1.3 4月 2.6

1-3月 -2.7 3月 -0.4

1-2月 -4.2 1-2月 -4.2 2014年全年 3.3 12月 -8

1-11月 5.3 11月 -4.2

1-10月 6.7 10月 -2.1

1-9月 7.9 9月 0.4

1-8月 10 8月 -0.6

1-7月 11.7 7月 13.5

1-6月 11.4 6月 17.9

1-5月 9.8 5月 8.9

1-4月 10 4月 9.6

1-3月 10.1 3月 10.7

1-2月 9.4 1-2月 9.4 2013年全年 12.2 12月 6 （完）

欲览详情，请点击国家统计局网站链接：www.stats.gov.cn/

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐