中国2015年工业企业利润降2.3%为多年来首见 因内外需不足（更新版）

(新增更多细节和统计局官方解读)

路透北京1月27日 - 中国国家统计局周三公布，2015年规模以上工业企业利润总额比上年下降2.3%，为多年来首次下降。其中，12月份利润同比下降4.7%，也是年内第二大降幅。

国家统计局工业司何平博士解读称，2015年因国内外市场需求不足，工业企业生产和销售增长明显放缓，工业品价格明显下降加剧效益下滑，采矿和原材料行业利润下降明显，以及成本居高不下、流动资金紧张制约企业生产经营。

2015年全国规模以上工业企业实现利润总额63,554亿元人民币，比上年下降2.3%；2015年12月份，规模以上工业企业实现利润总额8,167.2亿元，同比下降4.7%，降幅比11月份扩大3.3个百分点。

欲浏览工业利润图表，请点选（tmsnrt.rs/1ZRx6hA）

何平称，2015年，因国内外市场需求不足，工业企业生产和销售增长明显放缓。规模以上工业增加值增长6.1%，增速比上年回落2.2个百分点；企业主营业务收入名义增长0.8%，回落6.2个百分点。

工业品价格明显下降加剧效益下滑。2015年，工业品出厂价格比上年下降5.2%，降幅比上年扩大3.3个百分点，已连续46个月下降，对利润影响严重。

初步测算，因工业品出厂价格下降，规模以上工业企业主营业务收入减少60,519亿元；因原材料购进价格下降，企业主营业务成本减少45,753亿元，两者相抵，利润净减少14,766亿元。

采矿和原材料行业利润下降明显,以及成本居高不下、流动资金紧张制约企业生产经营。

但何平认为，虽然2015年工业企业效益状况形势严峻，但工业结构调整、转型升级显现成效，符合转型升级方向的行业利润保持较快增长。其中，高技术制造业利润比上年增长8.9%，装备制造业增长4%，消费品制造业增长7%。

这与稍早中国国家税务总局发布的2015年税收收减分布情况基本吻合。税总局称，受经济下行、产能过剩及库存较高影响，2015年制造业税收增长较慢，但部分高端装备制造业、医药、科研和技术服务行业以及新兴信息产业等行业税收增长较快。

此外，降息、减税、清费等政策对企业降本增效产生一定积极作用。其中，降息效果较为明显，2015年规模以上工业企业利息支出比上年下降2.3%，利息支出占年末负债合计的比重为2.15%，比上年下降0.17个百分点。

车辆购置税优惠政策促使汽车行业效益好转，2015年1-10月，汽车制造业利润同比下降3.1%，而11、12月份则分别增长35%和8.1%。

**采矿业利润降逾五成**

数据显示，2015年，采矿业实现利润总额2,604.2亿元，比上年下降58.2%；制造业实现利润总额55,609.2亿元，增长2.8%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额5,340.6亿元，增长13.5%。

规模以上工业企业中，2015年国有控股企业实现利润总额10,944亿元，比上年下降21.9%；集体企业实现利润总额507.5亿元，下降2.7%；股份制企业实现利润总额42,981.4亿元，下降1.7%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额15,726.1亿元，下降1.5%；私营企业实现利润总额23,221.6亿元，增长3.7%。

2015年，在41个工业大类行业中，29个行业利润总额比上年增长，12个行业下降。其中农副食品加工业利润总额比上年增长6.4%，纺织业增长5.1%，石油加工、炼焦和核燃料加工业增长9.7倍，化学原料和化学制品制造业增长7.7%，汽车制造业增长1.5%，电气机械和器材制造业增长12.1%。

计算机、通信和其他电子设备制造业增长5.9%，电力、热力生产和供应业增长13.8%，煤炭开采和洗选业下降65%，石油和天然气开采业下降74.5%，非金属矿物制品业下降9%，黑色金属冶炼和压延加工业下降67.9%，有色金属冶炼和压延加工业下降11%，通用设备制造业下降0.6%，专用设备制造业下降3.4%。

以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)

累计 增速(%) 单月 增速(%)

2015年全年 -2.3 12月 -4.7

1-11月 -1.9 11月 -1.4

1-10月 -2.0 10月 -4.6

1-9月 -1.7 9月 -0.1

1-8月 -1.9 8月 -8.8

1-7月 -1 7月 -2.9

1-6月 -0.7 6月 -0.3

1-5月 -0.8 5月 0.6

1-4月 -1.3 4月 2.6

1-3月 -2.7 3月 -0.4

1-2月 -4.2 1-2月 -4.2

2014年全年 3.3 12月 -8

1-11月 5.3 11月 -4.2

1-10月 6.7 10月 -2.1

1-9月 7.9 9月 0.4

1-8月 10 8月 -0.6

1-7月 11.7 7月 13.5

1-6月 11.4 6月 17.9

1-5月 9.8 5月 8.9

1-4月 10 4月 9.6

1-3月 10.1 3月 10.7

1-2月 9.4 1-2月 9.4

2013年全年 12.2 12月 6

（完）

欲览详情，请点击国家统计局网站链接：www.stats.gov.cn/