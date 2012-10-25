中国工业企稳趋势仍不巩固--工信部

中国1月原保险保费收入8,553亿元 同比增长34.1%--保监会
路透上海3月3日 - 中国保监会最新公布数据显示，今年1月保险业原保险保费收入8,553.40亿元人民币，同比增长34.13%。这较去年同期原保费收入59.19%的增速下滑明显。
路透北京10月25日电---中国工业和信息化部周四表示,中国工业经济趋势的基础还不够稳固,实现稳定增长还面临不少困难和调整.
工信部在即将召开的新闻发布会前发布的新闻稿中并表示,由於外需持续萎缩形成的下行压力,未来工业品出口稳定增长的难度依然很大.
统计局此前公布数据显示,中国9月工业增加值同比增长9.2%,1-9月规模以上工业增加值同比增长10%.同时,9月进出口及消费和投资数据均超预期,释放出经济企稳回升信号.(完)
--发稿 王兰/李文科; 撰写 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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