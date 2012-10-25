中国工业企稳趋势仍不巩固--工信部

路透北京10月25日电---中国工业和信息化部周四表示,中国工业经济趋势的基础还不够稳固,实现稳定增长还面临不少困难和调整.

工信部在即将召开的新闻发布会前发布的新闻稿中并表示,由於外需持续萎缩形成的下行压力,未来工业品出口稳定增长的难度依然很大.