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中国财经 | 2012年 10月 25日 星期四 11:02 BJT

中国工业企稳趋势仍不巩固--工信部

路透北京10月25日电---中国工业和信息化部周四表示,中国工业经济趋势的基础还不够稳固,实现稳定增长还面临不少困难和调整.

工信部在即将召开的新闻发布会前发布的新闻稿中并表示,由於外需持续萎缩形成的下行压力,未来工业品出口稳定增长的难度依然很大.

统计局此前公布数据显示,中国9月工业增加值同比增长9.2%,1-9月规模以上工业增加值同比增长10%.同时,9月进出口及消费和投资数据均超预期,释放出经济企稳回升信号.(完)

--发稿 王兰/李文科; 撰写 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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