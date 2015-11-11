10月中国工业增加值同比增5.6% 1-10月投资增10.2%--统计局

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京11月11日 - 中国国家统计局周三公布，10月规模以上工业增加值同比增长5.6%，创七个月新低，路透调查预估中值为5.8%；当月社会消费品零售总额同比增11.0%，路透调查预估中值为10.9%。
国家统计局并公布，1-10月固定资产投资同比增长10.2%，和路透调查中值相符，并刷新2000年12月以来最低水准，当时为9.7%。
“总体看，10月份工业生产增长小幅回落，表明在传统产业深度调整的过程中，新产业快速发展的支撑力尚显不足，未来工业经济仍面临下行压力，”国家统计局工业司高级统计师江源对数据进行解读称。
今年前三季度中国GDP(国内生产总值)同比增速为6.9%。
10月详细数据如下（同比%）：
实际值 预估中值 预估区间 前值 上年同期
工业增加值 5.6 5.8 5.4 ~ 6.2 5.7 7.7
固定资产投资(不含农户) 10.2 10.2 9.5 ~ 11.4 10.3 15.9
(1-10月）
社会消费品零售总额 11.0 10.9 9.9 ~ 11.4 10.9 11.5
注：固定资产投资数据前值为1-9月累计数据。
国家统计局昨日公布，10月居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.3%，为5月以来最低水平；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌5.9%，已连续44个月为负。(完)
(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。