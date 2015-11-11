10月中国工业增加值同比增5.6% 1-10月投资增10.2%--统计局

路透北京11月11日 - 中国国家统计局周三公布，10月规模以上工业增加值同比增长5.6%，创七个月新低，路透调查预估中值为5.8%；当月社会消费品零售总额同比增11.0%，路透调查预估中值为10.9%。

国家统计局并公布，1-10月固定资产投资同比增长10.2%，和路透调查中值相符，并刷新2000年12月以来最低水准，当时为9.7%。

“总体看，10月份工业生产增长小幅回落，表明在传统产业深度调整的过程中，新产业快速发展的支撑力尚显不足，未来工业经济仍面临下行压力，”国家统计局工业司高级统计师江源对数据进行解读称。

今年前三季度中国GDP(国内生产总值)同比增速为6.9%。

10月详细数据如下（同比%）：

实际值 预估中值 预估区间 前值 上年同期

工业增加值 5.6 5.8 5.4 ~ 6.2 5.7 7.7

固定资产投资(不含农户) 10.2 10.2 9.5 ~ 11.4 10.3 15.9

(1-10月）

社会消费品零售总额 11.0 10.9 9.9 ~ 11.4 10.9 11.5

注：固定资产投资数据前值为1-9月累计数据。

国家统计局昨日公布，10月居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.3%，为5月以来最低水平；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌5.9%，已连续44个月为负。(完)