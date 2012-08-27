中国工业企业利润降幅扩大 盼政策适度放松

路透北京8月27日电---经济持续低迷导致中国工业企业利润同比持续下降.分析人士预计,中国经济放缓恐怕还要持续一段时间,未来仍需适度放松货币政策,并加大结构性投资,以助力经济逐步企稳.

中国国家统计局公布,1-7月全国规模以上工业企业实现利润26,785亿元人民币,同比下降2.7%,降幅较1-6月的2.2%进一步扩大;7月单月实现利润3,668亿元,同比下降5.4%,降幅为年内最大.

"企业利润下滑速度有点儿过快,下一步实体经济下滑还会持续一段时间,...要彻底扭转下滑态势还要四个月到半年时间."华融证券分析师肖波称.

他指出,最近一段时间房价和农产品价格回升,制约了货币政策进一步放松的空间,央行现在也比较谨慎.但下一阶段还是要在严格楼市调控的同时,适度放松货币政策并加大结构性投资,方能阻止经济进一步滑落.

"工业企业效益下滑未来会进一步传导,导致上下游需求都会出现微弱的状态.如此的话,最大的经济担忧是向通缩的方向滑落."他称.

而国务院总理温家宝日前在调研後也称,下半年影响经济平稳运行的不利因素依然较多,稳增长的难度仍较大.稳增长是中央确定的下半年经济工作的重点任务,要进一步加大宏观调控的力度,着力提高政策的针对性和有效性.

数据显示,1-7月规模以上工业企业中,国有及国有控股企业实现利润7,847亿元,同比下降12.2%;外商及港澳台商投资企业实现利润6,090亿元,同比下降12.6%.私营企业则实现利润8,187亿元,增长15.5%.

而在41个工业大类行业中,25个行业利润同比增长,15个行业同比下降,1个行业由同期盈利转为亏损.

期内,规模以上工业企业实现主营业务收入499,891亿元,同比增长10.6%;每百元主营业务收入中的成本为85.41元,主营业务收入利润率为5.36%.

下为工业企业利润历史数据一览:

1-7月 1-6月 1-5月 1-4月 1-3月 1-2月 2011年全年

同比变动(%) -2.7 -2.2 -2.4 -1.6 -1.3 -5.2 25.4

7月 6月 5月 4月 3月 1-2月

同比变动(%) -5.4 -1.7 -5.3 -2.2 4.5 -5.2

注: 统计局仅公布1-2月数据,未公布1月和2月的单月变动数据.(完)

--发稿 乔艳红; 审校 曾祥进

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