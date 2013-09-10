8月中国工业同比增速创17个月新高

* 工业增速年初以来首度站上10%

* 投资依然积极，消费保持稳健

* 经济企稳回升趋势基本确立

路透北京9月10日 - 继前两日亮眼的8月外贸和价格数据强化经济企稳预期后，中国周二发布的工业和投资数据让尚存疑虑的投资者服下一颗“定心丸”。8月工业同比增速创17个月新高，投资亦保持积极稳健，表明中国经济企稳回升态势已经基本确立。

多家投行已经纷纷上调中国三季度经济增速预估，再加上日前国务院总理李克强明确表态经济增长“下限”就是7.5%，市场人士预计今年实现实现7.5%增长目标压力不大，而且很有可能会再高一些。

“工业、消费和投资都明显好于预期，继续验证中国经济复苏回暖态势的确立，三季度成为经济企稳回升的拐点，”中国国际经济交流中心研究员王军称，“估计稳增长政策的持续发酵会让经济增长的势头延续到四季度。”

他指出，究其原因，与7月初密集出台的稳增长政策有关，而本届政府出台政府的方式与以往有所不同，无论是发展信息产业抑或节能环保等举措，都以国务院文件形式直接下发且落实到相关部门，加强了政策的执行力，因而措施见效也快，也是经济回稳的重要原因。

中国国家统计局周二公布，8月规模以上工业增加值同比增长10.4%，高于路透调查中值9.9%，且为年初以来增速首度破10；1-8月固定资产投资同比增长20.3%，和预估中值20.2%基本相符；8月社会消费品零售总额同比增长13.4%，预估原本为13.2%。

欲览中国工业增加值图表，请点击链接 link.reuters.com/hed92v

“整体经济企稳回升的态势已经很明确，全年在7.5%基本没有问题，而且很有可能在7.5%之上，三季度估计在7.6-7.7%之间，”招商证券宏观经济分析师张一平称。

他分析指出，工业上得比较快的主要是电力、燃气和水的生产和供应行业，可能和8月气候比较炎热有关系，因为发电量上升得也比较快；至于采矿业和制造业其实跟7月相比上升幅度没有那么大，而且其它工业产品如有色、原油、水泥增速其实是回落的趋势，因为本来8月就是传统淡季，这也是正常的。

统计局数据显示，中国8月工业、投资和消费环比增速分别为0.93%、1.61%和1.17%。

不过张一平也指出，投资整体比较积极，8月制造业投资也上来了、但房地产投资有所放缓；而消费环比增速和7月相比也是有所回落，这些都需要留意。他认为整体看法乐观，但仍需保持谨慎。

华创证券研究所副所长华中炜也表示，目前比较担心的是房地产持续性不足，投资在往下，当然8月也是传统的淡季；第二是比较担忧四季度的物价，全季度可能在3%以上，如此的话一旦经济企稳是否会出现货币政策紧缩程度有所增加的情况？

自7月初以来，中国陆续出台促进信息消费、加快棚户区改造、进一步取消和下放行政审批等种种手段来“稳增长”。目前来看，政府的努力已经见到成效，成功稳住了经济。日前出炉的数据显示，8月出口同比增长7.2%，创四个月高位；当月PPI环比亦由负转正，暗示国内需求正在好转。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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