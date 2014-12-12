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中国财经 | 2014年 12月 12日 星期五 13:47 BJT

中国11月工业增加值同比增长7.2% 1-11月投资增长15.8%

路透北京12月12日 - 中国国家统计局周五公布，11月规模以上工业增加值同比增长7.2%，1-11月固定资产投资同比增长15.8%。路透调查预估中值分别为7.5%和15.8%。

统计局并公布，11月社会消费品零售总额同比增长11.7%，路透调查预估中值为11.5%。

环比来看，11月工业和零售销售分别增长0.52%和0.89%。

以下为11月工业、消费和投资数据详情(同比%):

11月实际值 预估中值 预估区间 上月 上年同期

工业增加值 7.2 7.5 7.0 ~ 8.0 7.7 10

固定资产投资(不含农户)(1-11 15.8 15.8 12.0 ~ 20.5 15.9 19.9

月)

社会消费品零售总额 11.7 11.5 11.1 ~ 12.3 11.5 13.7

注：固定资产投资上月数据为1-10月累计同比增速。

受国内需求疲软、国际原油价格大跌等影响，中国11月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.4%，创五年来最低；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.7%，创近一年半来最大跌幅。在实体经济弱势难以出现根本性扭转之际，日益加深的通缩风险犹需防范。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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