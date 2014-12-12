中国11月工业增加值同比增长7.2% 1-11月投资增长15.8%

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透北京12月12日 - 中国国家统计局周五公布，11月规模以上工业增加值同比增长7.2%，1-11月固定资产投资同比增长15.8%。路透调查预估中值分别为7.5%和15.8%。
统计局并公布，11月社会消费品零售总额同比增长11.7%，路透调查预估中值为11.5%。
环比来看，11月工业和零售销售分别增长0.52%和0.89%。
以下为11月工业、消费和投资数据详情(同比%):
11月实际值 预估中值 预估区间 上月 上年同期
工业增加值 7.2 7.5 7.0 ~ 8.0 7.7 10
固定资产投资(不含农户)(1-11 15.8 15.8 12.0 ~ 20.5 15.9 19.9
月)
社会消费品零售总额 11.7 11.5 11.1 ~ 12.3 11.5 13.7
注：固定资产投资上月数据为1-10月累计同比增速。
受国内需求疲软、国际原油价格大跌等影响，中国11月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.4%，创五年来最低；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.7%，创近一年半来最大跌幅。在实体经济弱势难以出现根本性扭转之际，日益加深的通缩风险犹需防范。(完)
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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