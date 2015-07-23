中国发改委发布六大新兴产业重大工程包 包括信息消费和海洋工程设备

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月23日 - 中国国家发改委称将组织实施新兴产业重大工程包，2015-2017年重点开展信息消费、新型健康技术惠民、海洋工程装备、高技术服务业培育发展、高性能集成电路及产业创新能力等六大工程建设。
发改委网站周四刊登通知全文并称，项目申报时暂不需提交环保、土地等落实证明材料；但在向发改委报送申请下达资金的请示时，若仍有条件未落实，则不予安排国家资金。
“按照‘成熟一批、启动一批、储备一批、谋划一批’的要求，超前部署新兴产业工程项目，建立项目库，”通知称。
发改委称，2015年重点推进城市公共安全视频信息共享服务、养老和社区信息服务试点应用，2016年重点推进跨省医保即时结算等的试点应用，2017年开展优质教育资源和就业服务信息共享试点应用等。
发改委此前表示，截止5月底，七类重大工程包已开工221个项目、33个专项；累计完成投资3.1万亿元人民币。5月以来在建项目复工、推进速度明显提升，基建投资仍是支撑投资增长的主要力量。（完）
欲览详情，请点击发改委网站链接 here
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。