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中国财经 | 2015年 12月 13日 星期日 10:19 BJT

中国11月工业增加值同比增6.2%，1-11月投资增10.2%--统计局

路透北京12月12日 - 中国国家统计局周六公布，11月规模以上工业增加值同比增长6.2%，路透调查预估中值为5.6%；当月社会消费品零售总额同比增11.2%，路透调查预估中值为11.1%。

国家统计局并公布，1-11月固定资产投资同比增长10.2%，路透调查中值为10.1。

11月详细数据如下（同比%）：

实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期

工业增加值 6.2 5.6 5.6 5.3 ~ 6.2 7.2

固定资产投资(不含农户)(1-11月） 10.2 10.1 10.2 10.0 ~ 11.3 15.8

社会消费品零售总额 11.2 11.1 11 10.6 ~ 11.6 11.7

注：固定资产投资数据前值为1-10月累计数据。

国家统计局此前公布，中国11月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌5.9%，与市场预期基本一致，显示经济下行压力不减，结合此前疲弱的贸易数据，表明货币政策将保持宽松格局，降准仍有空间。

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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