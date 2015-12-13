中国11月工业增加值同比增6.2%，1-11月投资增10.2%--统计局

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京12月12日 - 中国国家统计局周六公布，11月规模以上工业增加值同比增长6.2%，路透调查预估中值为5.6%；当月社会消费品零售总额同比增11.2%，路透调查预估中值为11.1%。
国家统计局并公布，1-11月固定资产投资同比增长10.2%，路透调查中值为10.1。
11月详细数据如下（同比%）：
实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期
工业增加值 6.2 5.6 5.6 5.3 ~ 6.2 7.2
固定资产投资(不含农户)(1-11月） 10.2 10.1 10.2 10.0 ~ 11.3 15.8
社会消费品零售总额 11.2 11.1 11 10.6 ~ 11.6 11.7
注：固定资产投资数据前值为1-10月累计数据。
国家统计局此前公布，中国11月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌5.9%，与市场预期基本一致，显示经济下行压力不减，结合此前疲弱的贸易数据，表明货币政策将保持宽松格局，降准仍有空间。
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。