11月规模以上工业企业利润同比增幅扩大至22.8%

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月20日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
路透北京12月27日 - 中国国家统计局周四公布,中国11月份规模以上工业企业实现利润6,385亿元人民币,同比增幅继续扩大至22.8%,增幅较10月份继续上升.
统计局称,1-11月份全国规模以上工业企业实现利润46,625亿元,同比增长3%.延续1-10月份累计利润出现今年以来首次正增长的态势.
其中,国有及国有控股企业实现利润12,585亿元,同比下降6.2%;集体企业实现利润711亿元,同比增长8.9%;股份制企业实现利润27,304亿元,同比增长4.7%;外商及港澳台商投资企业实现利润10,731亿元,同比下降6.3%;私营企业实现利润14,946亿元,同比增长18%.
在41个工业大类行业中,30个行业利润同比增长,10个行业同比下降,1个行业继续亏损,为石油加工、炼焦和核燃料加工业亏损同比增长4.1倍.
主要行业利润增长情况为:石油和天然气开采业利润同比增长0.5%,农副食品加工业增长16.6%,通用设备制造业增长1.6%,汽车制造业增长7.4%,电气机械和器材制造业增长6.1%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长11.5%,电力、热力生产和供应业增长62.9%,化学原料和化学制品制造业下降10.1%,黑色金属冶炼和压延加工业下降47.9%.
下为工业企业利润历史数据一览:
1-11月 1-10月 1-9月 1-8月 1-7月 1-6月 1-5月 1-4月 1-3月 1-2月 2011年全年
同比变动(%) +3 +0.5 -1.8 -3.1 -2.7 -2.2 -2.4 -1.6 -1.3 -5.2 25.4
11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1-2月
同比变动(%) +22.8 +20.5 +7.8 -6.3 -5.4 -1.7 -5.3 -2.2 4.5 -5.2
注: 统计局仅公布1-2月数据,未公布1月和2月的单月变动数据.(完) (完)
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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