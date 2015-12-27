11月中国工业企业利润同比降幅收窄至1.4% 仍连六月下滑

路透北京12月27日 - 受主营业务收入增长等带动，中国11月工业企业利润同比降幅明显收窄，但产成品存货增长加快，应收账款增速较高，显示工业企业经营仍面临不利因素。

国家统计局周日公布，11月规模以上工业企业利润6,720.8亿元人民币，同比下降1.4%，降幅比10月收窄3.2个百分点，但仍连续六个月下滑；1-11月，规模以上工业企业利润55,386.8亿元，同比下降1.9%，降幅比1-10月收窄0.1个百分点。

工业企业利润增速图表：tmsnrt.rs/1MBahr2

“总体看，工业企业利润虽降幅有所收窄，但不利因素依然存在。”国家统计局工业司何平博士解读称。

他就不利因素进一步指出，一是产成品存货增长有所加快，11月末，规模以上工业企业产成品存货同比增长4.6%，增幅比10月末加快0.1个百分点；二是应收账款增速依然较高。11月末，企业应收账款同比增长7.8%，增幅比11月主营业务收入高6.8个百分点。

对于降幅收窄的原因，何平称主要是产品销售由降转升，单位成本由升转降，营业外净收入明显增加，投资收益增加较多，以及汽车、电力等行业拉动作用明显。

数据显示，11月规模以上工业企业主营业务收入同比增长1%，而10月同比下降1.4%。从单位成本看，11月规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为84.94元，同比下降0.03元，而10月份每百元主营业务收入中的成本同比增加0.04元。

营业外净收入方面，11月规模以上工业企业实现营业外收入531.8亿元，发生营业外支出262.7亿元，两者相抵，营业外净收入269.1亿元，同比增加233.5亿元，增加额比10月多161.8亿元。工业企业投资收益同比增加92.5亿元，增加额比10月多91.7亿元。

此外，11月，受汽车生产增长明显加快影响，汽车制造业利润同比增长35%，增幅比10月提高28.6个百分点；受电力生产销售回升等影响，电力热力生产和供应业利润同比增长51%，增幅比10月提高42.6个百分点。这两个行业合计使规模以上工业企业利润降幅收窄3.8个百分点。

中国11月工业、投资和消费数据均胜预期，成为经济运行的一抹亮色，显示中国经济边际改善略有企稳。其中11月规模以上工业增加值同比增长6.2%，优于路透调查预估中值5.6%且为五个月来最高。

以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)

累计 增速(%) 单月 增速(%)

2015年1-11月 -1.9 11月 -1.4

1-10月 -2.0 10月 -4.6

1-9月 -1.7 9月 -0.1

1-8月 -1.9 8月 -8.8

1-7月 -1 7月 -2.9

1-6月 -0.7 6月 -0.3

1-5月 -0.8 5月 0.6

1-4月 -1.3 4月 2.6

1-3月 -2.7 3月 -0.4

1-2月 -4.2 1-2月 -4.2

2014年全年 3.3 12月 -8

1-11月 5.3 11月 -4.2

1-10月 6.7 10月 -2.1

1-9月 7.9 9月 0.4

1-8月 10 8月 -0.6

1-7月 11.7 7月 13.5

1-6月 11.4 6月 17.9

1-5月 9.8 5月 8.9

1-4月 10 4月 9.6

1-3月 10.1 3月 10.7

1-2月 9.4 1-2月 9.4

2013年全年 12.2 12月 6 （完）

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