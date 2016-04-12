香港《经济日报》：内地通胀虽低 松货币时机未至

（4月12日社评）

内地上月通胀仍低，市场盼可让中央再松银根。惟货币政策会否再松，关键非通胀，而是资金进出、有否稳经济替代工具、市场如何解读等变数，市场对中央再出招不宜太多憧憬。

宽松货币空间 看通胀不如观走资

市场曾忧在猪价菜价反弹下，内地上月通胀或升至2.5%，恐窒碍中央进一步降准、减息空间，惟结果内地上月通胀仅2.3%，和2月持平，市场对货币政策走向的忧虑暂消，刺激内地股市昨造好。惟市场紧盯通胀数据以观货币政策变化，恐捉错用神。

此因中央深知，现时推动通胀趋升的主要是食品价格，此仅受天气偏冷与「猪周期」的短期影响，通胀尚无长期趋升势头。何况现时通胀仅约2%，较3%警戒綫仍有一段距离，故短期通胀变化，难左右中央宏观货币政策取向。

然而，货币政策趋松的空间确存在，惟关键非通胀，而是资金进出。去年底今年初，内地急爆走资潮，中央担忧若进一步放松银根，或加剧资金外走，无异自添烦乱，故要到2月底走资潮暂歇，才启动4个月来首次降准。而数据显示上月外滙储备止跌回升，反映资本外流压力续缓，此对货币政策宽松空间，较通胀数据有更积极意义。

惟中央有放松货币的空间，是否就代表出招在望？恐亦未必，皆因中央思量出手，仍须思考两大因素。

再松货币暂未迫切 不宜期望太高

一是有否替代政策。去年人行连番减息、降准，惟释出资金不少未流向实体经济。中央今年已变招，更着重以积极财政政策撑经济，预算赤字由去年的1.62万亿元人币，大增至今年的2.18万亿元人币，以有形之手向经济直接输送养份，近期制造业采购经理指数（PMI）等领先指标回暖，或反映此举渐见效。对中央而言，加码松货币暂欠迫切性。

二是市场会如何解读。今年初中央曾透过公开市场操作、大松信贷等，加码货币宽松，其原意是加招稳经济，但结果却惹来一綫以至部分二綫城市楼泡疯胀。中央正筹谋为楼市降温之际，若现时再宣布降准甚至减息，则要顾虑对楼市扑火不成反拨火，未见撑经济之利，反添烦添乱。

故要观察内地货币政策走向，眼前关键非通胀，而是资金流向、财政政策与市场尤其楼市反应。若经济下行情况较预期严峻，中央确有加招松货币条件，但现时却未是理想出手时机，投资者不宜对此有过高期望。