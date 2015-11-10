分析师看中国10月CPI和PPI数据（更新版）

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路透北京11月10日 - 中国国家统计局周二公布，10月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.3%，路透调查预估中值为上涨1.5%；当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌5.9%，已连续44个月下降。路透预估中值为下跌5.8%。

分析人士指出，10月份CPI涨幅低于预期，PPI跌幅高于预期，显示中国正面临全面通缩的风险，而此前公布的10月份贸易数据亦不佳，大幅下降的进口也表明中国内需相当疲弱，为实现稳增长的经济目标，中国财政和货币政策仍有进一步松动的必要。

10月详细数据:

--CPI同比上涨1.3%（路透调查中值为上涨1.5%）

--PPI同比下跌5.9%（路透调查中值为下跌5.8%）

--CPI环比下降0.3%，PPI环比下降0.4%

--CPI中食品价格同比上涨1.9%，非食品价格同比上涨0.9%

中国CPI及PPI图表：link.reuters.com/dyj95w

以下为市场人士的评论:

--华创债券：

10月CPI同比为1.3%，与市场预期基本一致，PPI同比降幅维持在-5.9%，连续44个月下跌，环比下降0.4%。与我们所追踪的高频数据的结果是一致的。目前，PPI已连续3个月维持在-5.9%，考虑到去年11月份开始，PPI环比跌幅更大的基数效应以及大宗商品未来潜在跌幅空间不大的判断，我们认为PPI同比可能存在见底迹象，后期随着经济企稳，基建投资加大，有望小幅回升。

展望后期，随着近期猪肉价格的企稳，以及冬季季节性因素的影响，同时加上基数效应的影响，CPI和PPI在年底前有望同比小幅回升。

--中信建投宏观分析师 胡艳妮：

CPI跟预期差不多，主要是食品价格涨幅回落的影响。

货币政策继续宽松，年内余下时间降息不太可能，降准概率更大一些。对明年看法谨慎，通缩阴影存在，经济下行概率较大，降准降息仍是必要手段。

--九州证券全球首席经济学家 邓海清：

CPI和PPI均小幅低于市场预期，物价仍然处于较低水平。CPI主要受食品价格影响，蛋类和蔬菜价格环比跌幅较大。今年物价并没有趋势，为1-2%区间震荡，10月的下滑并没有改变区间震荡态势，不能作为债券收益率下行的支撑。

对于物价水平需要注意基数效应，去年11月开始物价水平台阶式下降，此外原油价格已经止跌，预计未来物价水平将有所回升，1月可能出现大幅反弹。

从物价结构来看，主要下跌是第一、二产业物价（食品和工业品），而第三产业是CPI的上行驱动因素。从十三五规划的五位一体理念来看，拯救传统工业并不是政策重点，所以，明年货币政策锚越来越脱钩PPI迹象会明显。

美联储12月加息几乎是确定性事件，根据全球货币政策周期同步性，如果中国政府不愿意看到人民币大贬值或与资本帐户开放背道而驰，中国央行货币政策明年持续大放水的空间是完全被封杀。

--海通证券宏观分析师 姜超、顾潇啸

10月CPI由上月1.6%继续大幅降至1.3%，主因食品价格同比跌至1.9%，非食品价格同比0.9%，再次跌破1%；11月以来蔬菜价格指数低位企稳，猪价继续下跌，预测CPI同比维持在1.3%。

10月PPI同比下降5.9%与上月持平，主因石油产业链跌幅缩窄，煤钢价续跌，有色和农副食品加工价格环比跌幅扩大；11月以来钢价短期回升，预测11月PPI同比降幅或缩窄为-5.7%。

三季度GDP平减指数下滑并再度转负，成本端的粮价、油价等重要生产要素成本下跌带动物价下行，总体通缩已成现实风险，下调四季度CPI预测至1.2%，下调明年CPI预测至1%。物价下行后企业实际融资成本居高不下，央行仍需降低社会融资成本，减轻中国经济整体债务杠杆率。宽松周期远未结束，未来降息抗通缩仍必要，虽有约束，但空间仍在。

--交通银行金融研究中心高级研究员 刘学智：

CPI还是在走弱，比预期还要低一些，主因食品价格涨幅有明显回落，同比涨幅已经到2%以下。除了猪肉之外，其它季节性产品如蔬菜鲜果鸡蛋等价格都在下降。非食品价格总体保持平稳，处在比较低的增长水平。

目前看，尚不存在全面的通缩，至少CPI还是在低增长，是一种低通胀。而PPI虽然连续44个月为负，但很大一部分是受国际大宗商品价格急剧回落带来的输入性通缩影响，同时也跟国内部分行业产能过剩、持续去库存有关，是结构调整的问题。

未来央行货币政策走向将取决于经济运行情况，倘若面临较大压力，肯定还是会进一步宽松调节。降准的可能性比降息高一些。

--国金宏观：

10月CPI大幅下滑，符合我们预期。自8月以来CPI上升趋势终结，并出现台阶式下降的运行时态，除了猪肉等食品价格走弱以外，非食品价格相对季节规律的疲弱程度加深。于此同时PPI深度负增长延续了44个月，按照当前的需求状况，CPI、PPI还将保持低位运行事态。

通缩往消费领域的扩散是最近两月的新情况，双防本质上要求提升流动性水平，尽管美联储靴子露头、利差收窄，但央行利率市场化“形似效未达”，实质性的调降融资成本以及短端利率必须有效。

预计11、12月CPI仍将低位徘徊，PPI从11月初的情况，继续保持疲弱。未来食品价格受制于需求将将延续下滑趋势，11月初的猪肉价格拖累较大；工业方面，十月下旬的弱平衡已在十一月上旬打破。

--中国国家信息中心宏观研究室主任牛犁：

10月CPI回落主要受蔬菜价格影响，拉低了物价走势，今年以来中国一直有通缩风险，但仅从10月份数据并不能说中国就已经通缩，毕竟中国GDP增长7%左右，而PPI持续44个连续下降，显示工业领域压力很大，工业领域通缩已经明确。

数据显示中国经济面临一定下行压力，美国可能加息，中国会继续保持稳健政策基调，降准可能性更大。目前最主要的是降低融资成本，但这不是靠降息降准能解决的。仍要靠改革解决。财政上今年该花的钱都花出去，今年的财政扩张空间已经不大。

--方正证券首席宏观分析师 郭磊：

PPI同比和环比均持平于上月，这验证了我们前期的一个观点，通缩已经基本上是强弩之末。从边际角度而言，未来通缩将不再加深，目前处于底部震荡的状态。如果12月美联储加息落地，不确定性消失，将会进一步推动上游CRB指数和中国PPI的见底。毕竟，从经济和通胀的基本面来看，美国尚不支持一个连续加息的长周期。

在过去三年的通缩周期中，我们都可以大谈通缩；在目前的通缩深化末端，再继续强调通缩意义不大。对宏观基本面，短期不宜过于悲观。

--首创证券研发部总经理 王剑辉：

数据低于市场预期，通缩因素有所增加，但这恐怕还是阶段性现象。随着四季度宽松政策效果显现，整体判断通缩有惊无险，最多擦身而过。全球货币环境不支持通缩，预计四季度CPI小幅回升，全年仍是较低水准。

政策主要应对经济失速，10月贸易数据低于预期，已显现经济处于触底过程中，下行风险大。预计央行会抓住美联储12月可能升息前的窗口期，再做一次调整。

--交通银行金融研究中心高级研究员 刘学智：

CPI还是在走弱，比预期还要低一些，主因食品价格涨幅有明显回落，同比涨幅已经到2%以下。除了猪肉之外，其它季节性产品如蔬菜鲜果鸡蛋等价格都在下降。非食品价格总体保持平稳，处在比较低的增长水平。

目前看，尚不存在全面的通缩，至少CPI还是在低增长，是一种低通胀。而PPI虽然连续44个月为负，但很大一部分是受国际大宗商品价格急剧回落带来的输入性通缩影响，同时也跟国内部分行业产能过剩、持续去库存有关，是结构调整的问题。

未来央行货币政策走向将取决于经济运行情况，倘若面临较大压力，肯定还是会进一步宽松调节。降准的可能性比降息高一些。

--上海证券宏观分析师 胡月晓：

失真的CPI也回落，通缩确认态势更加明了，表明需求疲弱超出预期，经济仍将延续小幅下行态势，企业经营低迷格局延续。政策应对方面，受债务问题困扰，财政扩张等加杠杆措施难再加大，货币扩张又受到货币过度深化、经济效应趋向中性、资本外流等因素制约。经济困境延续不可避免。

--中国国际经济交流中心研究员王军：

无论是CPI还是PPI，数据都显示中国正面临全面通缩的风险，而周日公布的10月份贸易数据亦不佳，尤其是进口大幅下降，表明中国内需相当疲弱，外需也不振，经济形势相当严竣，为实现稳增长的经济目标，中国财政和货币政策仍有进一步松动的必要。

从CPI的构成看，前期影响CPI的猪周期波动已经明显减弱，供给端明显改善，但需求端依旧不旺，今年底至明年全面通缩的风险都在加大，政策有必要继续松动，货币政策包括降息降准仍有可能，财政政策也需加大减税的力度。中国财政部副部长朱光耀提到财政赤字3%的红线可以讨论也预示着中国扩大赤字率很有可能。

--民生证券宏观分析师 朱振鑫/张德礼

猪周期弱化，通胀隐忧解除。近期猪价快速下跌。中期来看，考虑到7月生猪存栏增加，根据生物周期到12月能形成有效生猪供给，年内猪价大幅反弹概率不大，通缩压力进一步加大。10月PPI同比-5.9%。中期来看，PPI已经连续44个月负增长，未来转正仍然遥遥无期，一方面，上游去产能去库存尚未结束，另一方面，伴随经济换挡转型，传统工业品需求将趋势性放缓。在产能有效去化和新增长点完全成型之前，PPI难摆脱低迷。

通缩压力加大，货币宽松仍有空间，财政政策将更积极。CPI和PPI直接影响实际利率，是观测降息的最佳风向标。9月份名义贷款利率虽然已经从去年的接近7%降到5.7%，但考虑通胀之后，实际利率还是很高，仍需降息来降低企业的实际融资成本。

此外，降准的必要性也在加大，美联储12月加息的概率已经上到70%，三季度超储率只有1.9%，急需要降准来对冲超储的消耗。从时点上看，央行或许在美联储加息之前有所行动。但考虑到央行强调不能过度放水，未来政策重点将逐步从货币政策转向财政政策，明年财政赤字大概率调整。

**相关背景**

--中国央行发布三季度货币政策执行报告称，继续实施稳健的货币政策，保持松紧适度，适时预调微调，强化价格型调节和传导机制，疏通货币政策向实体经济的传导渠道；同时进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革。

--中国外贸下降趋势在10月仍未止住，出口和进口双双差于预期。以美元计价，出口同比下降6.9%，降幅较上月扩大，进口同比降幅略缩窄至18.8%；贸易顺差被动扩大至616.4亿美元，创下单月顺差纪录新高。

--中国国家主席习近平称，中国未来五年年均经济增速不应低于6.5%，方能实现两个“翻一番”目标；综合起来看，中国经济今后要保持7%左右的增长速度是可能的，但面临的不确定性因素也比较多。

--针对中国三季度国内生产总值（GDP）降至6.9%，中国国务院总理李克强表示，从未讲过要死守某一个点，而是让经济运行保持在合理区间，7%左右的增速来之不易。

--中国财政部副部长朱光耀表示，当前全球经济面临2009年以来最为严峻复杂的形势，从金融危机的教训中，需要考虑传统的经济学理论是否要做调整，3%的赤字率红线、60%的负债率红线是否可以反思调整。

--中国央行决定自10月24日起下调基准利率0.25个百分点，同时下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。并称要抓紧完善利率的市场化形成和调控机制。这是继8月25日之后央行又一次双降。（完）