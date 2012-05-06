"十二五"期间预计信息基础设施投资将逾两万亿--工信部

路透上海5月6日电---中国工业和信息化部近日发布通信业、互联网行业等产业规划,预计"十二五"(2011-2015年)期间,信息基础设施累计投资规模将超过2万亿元人民币.2015年电信业务收入将超过1.5万亿元,其中,基础电信企业业务收入超过1.1万亿元.

中国证券报周六援引分析人士表示,随着通信业智能化、宽带化趋势的发展以及4G技术即将开始商用,信息基础设施在未来几年仍将保持高速增长态势,将对通信设备业上市公司形成利好.

工信部在《宽带网络基础设施"十二五"规划》中明确了中长期发展目标和实施步骤,提出综合利用各项财税、金融政策,引导企业和社会资源加大对宽带网络建设的投入.此外,将推动设立宽带普遍服务补偿机制,扩大普遍服务政策实施范围和服务内容,促进西部地区、广大农村地区的宽带网络基础设施发展.

《互联网行业"十二五"发展规划》提出,到规划期末,中国网民数将超过8亿人,普及率将超过57%.电子商务交易额达到18万亿元.预计期间互联网服务业收入年均增长超过25%,突破6,000亿元. 到2015年,中国电话用户总数超过14亿户,电话普及率超过100部/百人.其中,移动电话超过12亿户,移动电话普及率超过85部/百人.3G(第三代移动通信)用户超过4.5亿户,占移动电话用户总数的比例超过36%.同时,统筹2G/3G/WLAN/LTE等协调发展,实现LTE商用,推进TD-LTE增强型技术成为国际标准. 此外,"十二五"期末,网民数将超过8亿人,普及率将超过57%,其中农村网民超过2亿人.同时,网络金融和电子商务普及深化,2015年电子商务交易额达到18万亿元.(完)

--发稿 冉莹; 审校 黄凯

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