中国首批信息消费试点城市出炉 重点建设宽带和4G网--报载

路透北京12月19日 -上海证券报周四报导称，中国首批遴选出的68个国家信息消费试点示范市（区、县）将重点建设宽带和TD-LTE（4G）等信息基础设施，同时培养新型信息消费示范项目等。

报导并称，除吉林、山东、湖南、新疆、贵州、云南、陕西、西藏等八省、自治区省会未入选外，包括京津沪在内的其余省市的省会悉数在列。此外，大连、深圳、厦门、秦皇岛等各省市有较强经济实力的城市也都入选首批信息消费试点城市。

报导指出，信息消费试点内容以地方政府、行业、企业、社区为主体，重点建设宽带和TD-LTE等信息基础设施和开发智能信息产品，另外还将培育新型信息消费示范项目、整合政府公共服务云平台、拓展中小企业电子商务服务平台、引导信息消费体验等开展试点示范。

报导指出，试点将重点开发以智能手机、个人电脑、智能电视等新型信息产品，加强光纤宽带和4G网络基础建设，提高上网速率。

业内人士认为，随着更多试点城市在促进信息消费提出更有针对性的措施，中国信息消费市场的开发程度将明显提升。有关统计数据显示，美国、日本的人均信息消费支出分别为每年3,400美元和2,400美元，而中国仅为每年190美元，还有十倍以上的提升空间。

国内最大的移动运营商--中国移动集团周三表示，公司目标是建成全球最大的4G网络，明年年中预计国内100个城市具备4G商用条件；至明年年底，超过340个城市的客户可享受中国移动的4G服务。

信息消费已成为中国扩大内需和提振经济的新动力。7月中国工信部官员公布拉动信息消费的四大举措，具体包括实施宽带中国战略，加快网络通信基础设施建设和升级改造；丰富信息产品和信息消费内容等。工信部希望在2013－2015年，信息消费规模年均增长20%以上。（完）

(发稿 张晓翀／林琦；审校 黄凯)

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