工信部：上半年信息消费规模同比增长20.7% 基本“达标”

人民币收升近百点但仍未突破区间 逢低购汇入场限制升幅
路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中间价200点。
路透北京8月13日 - 被寄予厚望的信息消费上半年表现不俗。中国工业和信息化部副部长尚冰称，上半年信息消费规模达2.07万亿元人民币，同比增长20.7%，电子交易总额达4.98万亿元。这一增速基本实现“年均增长20%以上的目标”。
新华社援引尚冰在2013中国互联网大会开幕式上称，信息消费已经成为引领消费、扩大内需、提振经济的新动力。
而工信部部长苗圩在接受专访时亦表示，测算显示，到2015年，中国信息消费规模将超过3.2万亿元，年均增长两成以上，带动相关行业新增产出超过1.2万亿元。
自7月12日国务院常务会议提出要大力发展信息消费，并提出“十二五”后三年信息消费规模年均增长20%以上的目标。之后工信部表示，正在会同发改委抓紧研究促进信息消费的具体政策，努力将信息消费培育成继房地产、汽车之后的又一消费领域、新的经济增长点，文件将会尽快出台。
苗圩并称，工信部将推动年内发放第四代移动通信（4G）牌照、鼓励民间资本进入基础电信运营市场、推进重点领域信息化。此外，包括京东商城在内的“企业与消费者之间的电子商务”（B2C）以及像淘宝网这样的“消费者与消费者之间的电子商务”（C2C）模式将成为工信部未来着力发展的信息消费平台，从而支持信息消费高潮的到来。
新华社报导称，上半年中国智能手机出货量达2.14亿部，同比增长120%，移动互联网终端、平台等产业链的各个环节迅猛发展，多元参与、开放协作、竞合发展的产业生态正加快形成。下一代互联网建设发展取得积极进展。截至6月底，中国拥有IPV6地址位列世界第二位。
尚冰并表示，工信部将进一步完善信息基础设施，加快推动互联网技术业务的创新和应用，同时发挥主导作用，推进和加强网络安全、数据安全、个人隐私保护等方面的法律法规和制度建设，加大治理与打击力度，保障网民上网安全。（完）
(发稿 张胜男; 审校 杨淑祯)
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