中国交通基础设施建设三年计划公布 项目总投资约4.7万亿--报载

路透上海5月12日 - 中国国家发改委、交通运输部日前联合印发“交通基础设施重大工程建设三年行动计划”，2016-2018年拟重点推进铁路、公路、水路、机场、城市轨道交通项目303项，设计项目总投资约4.7万亿元人民币。

上海证券报周四引述该行动计划指出，未来三年将以完善快速交通网、基础交通网、城际城市交通网为重点，推动形成国内国际通道联通、区域城乡覆盖广泛、枢纽节点功能完善、一体衔接便捷高效的综合交通网络，更好发挥组合优势和网络效益。

计划显示，2016年拟重点推进各类项目131个，投资约2.1万亿元；2017年项目92个，投资约1.3万亿元；2018年项目80个，投资约1.3万亿元。

具体来看，铁路方面拟新建改扩建线路约2万公里，涉及投资约2万亿元；公路拟新建改扩建高速公路6,000公里以上，涉及投资约5,800亿元；水路涉及投资约600亿元；机场涉及投资约4,600亿元。此外城市轨道交通方面，拟新建2,000公里以上，涉及投资约1.6万亿元。

行动计划并要求，加强资金保障，加大中央预算内投资、铁路建设基金、民航发展基金及专项建设基金的支持力度，扩大中央资金对交通基础设施建设的投入规模。

同时，加快投融资体制改革，推广政府和社会资本合作（PPP）模式，拓展社会资本参与的渠道和方式，推出一批交通领域PPP示范项目。（完）