今年或是保险业发展最困难的一年--保监会

路透上海1月25日 - 中国保监会近日召开2013年全国保险监管工作会议指出,今年可能是保险业发展最为困难的一年,行业的首要任务是保持业务平稳健康增长,维护市场稳定运行,防止出现系统性区域性风险.

保监会网站刊登的新闻稿称,国际经济形势依然错综复杂,世界经济低速增长态势还将延续;中国虽然保持了经济增长企稳回升、金融运行总体平稳的良好态势,但是经济发展中不平衡、不协调、不可持续的问题依然突出,宏观经济增长面临下行压力.

而国际国内形势的变化将通过实体经济、金融市场和消费者需求等多种渠道传导至保险业,对业务发展、资金运用和偿付能力等产生多方面的影响.

会议对保险资金运用监管,市场准入退出机制建设等作出部署,表示将稳步推进基础设施及不动产债权计划等产品发行制度的市场化改革;引入新型投资者,研究私募股权投资基金等新型资本投资的监管办法;加强对市场化兼并重组的研究,完善风险处置机制等.

上海证券报周五报导称,保险行业投资收益不高,经营成本上升等因素,令保险行业改善行业经营效益的难度增大.险资平均收益率已多年低于五年期银行存款利率,寿险业面临的退保压力比较大,同时今年亦是寿险满期给付的高峰,个别公司面临现金流不足的风险.

2012年中国保险行业保费收入1.55万亿元人民币,同比增长8%,但过去近20年,保险行业的平均增速是超过20%.

备受关注的保险法人机构监管方面,会议表示,对偿付能力不达标、资本金不符合监管规定的公司,坚决采取责令增加资本金、限业务、限机构、限薪酬和费用等监管措施.

资金运用方面,去年保监会出台了12项相关政策,此次会议指出要全面梳理资金运用各项新政策的主要内容和风险点,根据行业的反馈意见进行完善.设立保监会资产负债匹配监管委员会,强化资产负债管理的硬约束,相对弱化比例监管.督促公司加强负债管理,提高资产负债匹配水平.(完)

(发稿 徐永/林琦; 审校 张喜良)

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