中国存款保险制度料将很快出炉--瑞银

路透香港12月9日 -瑞银证券最新报告认为，中国央行推出的“同业存单”标志着中国向完全市场化的存款利率体系正式迈出了非常重要的第一步，预计政府很快将建立起显性的存款保险制度。

中国央行宣布自周一起，存款类金融机构可在银行间市场发行大额可转让定期存款凭证，即所谓的“同业存单”。

报告预测，下一步，中国央行应会允许商业银行直接向非金融企业、随后是居民发行大额存单，并取消长期存款利率上限；最后一步将是取消短期存款利率上限。报告认为，前者有望在未来2年里实现，当然这取决于同业存单的发展情况；后者（取消短期存款利率上限）则可能需要更长时间。

报告并称，在取消短期存款利率上限前，预计中国政府将建立起显性的存款保险制度（可能会很快推出）、以及存款类金融机构的危机处理机制，央行的货币政策框架也会进行调整。

作为一种新型货币市场工具，同业存单的投资和交易主体包括银行间同业拆借市场成员、基金管理公司及基金类产品（机构投资者），但不包括个人或一般企业。

报告并表示，过去几年里，SHIBOR已经发展成为市场定价的银行间基准利率，但对收益率曲线的长端定价影响较为有限。同业存单的发展（尤其是那些期限较长的）应该会进一步巩固SHIBOR在整个利率体系中的基准作用。另一方面，商业银行也能够参考同业存单利率来改进其贷款和其他信贷产品的定价机制。

截至2013年10月，同业负债（对其他存款类金融机构负债）规模约为10万亿人民币，占银行业全部负债的7%。鉴于银行间市场已经存在着各种形式的短期同业借款和同业放款，短期SHIBOR也已经在很大程度上反应了其定价水平，人民银行放开同业存单利率这一举措基本上是要规范化这些已经存在的同业工具和做法。

报告并表示，通过同业存单这一新型工具可有助于改善银行的流动性管理，尤其是在流动性条件意外收紧的时期之中。

瑞银证券为国际知名投行瑞银集团UBSN.VX旗下中国合资券商。（完）

(整理 赵红梅；审校 林高丽)

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