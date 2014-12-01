分析师看中国出台存款保险制度

图为在北京一家工商银行机构门前，一名男子在用手机通话。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透北京12月1日 - 中国的存款保险制度终于在千呼万唤中揭开了最后的面纱，国务院法制办周日发布存款保险条例征求意见稿。征求意见稿规定，存款保险实行限额偿付，最高偿付限额为人民币50万元。

国务院法制办网站新闻稿表示，超过50万元的部分，从该存款银行清算财产中受偿。存款保险费率由基准费率和风险差别费率构成。存款保险基金的来源包括，投保机构交纳的保费；在投保机构清算中分配的财产；以及存款保险基金管理机构运用存款保险基金获得的收益等。

分析师认为，存款保险制度作为利率市场化重要制度基础，它的建立有利于宏观金融稳定，也有助于利率市场化后商业银行的稳健经营和有序竞争。

征求意见稿要求，存款保险基金的运用，应当遵循安全、流动、保值增值的原则。主要包括存放中国人民银行；投资政府债券、中央银行票据、信用等级较高的金融债券及其他高等级债券；以及国务院批准的其他资金运用形式。

以下为分析师评论：

--民生证券宏观研究团队：

存款保险为利率市场化打开空间

（1）存款保险制度在保障储户利益、防范系统性金融风险和创造公平竞争环境有积极作用。

（2）存款保险制度覆盖境内所有存款类金融机构，有助于存款保险公司筹集到充足资金，也使得经营稳健的银行有动力去监督经营激进银行。

（3）采取限额保障制度和差额费率，鼓励银行进行稳健经营，50万元的最高偿付限额相当于人均GDP的12倍，高于国际通行的2-5倍。但逆向选择和道德风险依然存在，存款得到保障后，储户更关注存款利率，可能造成经营稳健银行被挤出。

（4）存款保险为民营银行和存款利率市场化打开空间，存款的限额保护意味着存款会流向经营稳健的国有行和部分股份制银行，也会提升公众保险意识，使部分存款转而配置保险。

（5）存款保险公司有配债需求，短期利好于部分高等级债和利率债，但中期看，存款利率市场化提升银行负债成本，对债券是利空。

--中国民生银行首席研究员 温彬：

随着利率市场化加快推进和民营银行的扩围，银行间竞争更加激烈，潜在的经营风险也在上升。存款保险制度作为利率市场化重要制度基础，它的建立有利于宏观金融稳定，也有助于利率市场化后商业银行的稳健经营和有序竞争。

从征求意见稿看出，我国存款保险制度采取了中间方案，并未建立类似美国联邦存款保险公司的运作模式，而是先成立存款保险基金，并参与金融监管协调机制框架，具备一定的监管职能，有利于积累经验、逐步完善。

征求意见稿虽并未明确具体费率，但明确了采取基准费率和风险差别费率相结合的原则，鉴于大型银行和中小银行在经营管理状况和风险状况等方面存在差异，差别费率有利于促进公平竞争，形成正向激励，促使银行审慎经营和健康发展。预计，总的费率不会太高，对银行的经营成本影响有限。考虑到目前高企的存款准备金率也具备风险缓冲的作用，在存款保险制度推出后也应相应下调法定存款准备金率。

存款保险制度建立后，民营银行的设立会提速，有利于建立多层次的银行体系，提高中小和微小企业、“三农”、社区等金融服务的满足率。

同一存款人在同一家银行存款本息50万元人民币的担保上限符合市场预期，能够为99.5%以上的存款人提供全额保护，会稳定存款人心理预期，不会导致存款搬家，避免部分中小银行因存款保险制度推出反而出现“挤兑”风险。

--浦发银行金融市场部高级宏观分析师 曹阳：

（1）50万存款覆盖了99%的存款，同时存款端利率市场化已经比较充分，预计不会有存款搬家影响；

（2）存款保险交纳后，意味着政府对银行业的隐性担保，转为更市场化的，根据各家银行经营、风险情况定价的差异化显性保险，这一意义比较重大；

（3）未来民营、社区银行成立可能加速，对应解决中小企业融资问题，存款保险为储户提供保障同时，也有助控制经营风险；

（4）存款保险有助各银行自主选择经营模式，如选择不同的同业、零售模式，保费成本是有差异的；

（5）银行交纳存款保险费用后，准备金率重要性进一步下降。考虑基础货币投放渠道变化，预计15年将大幅降准3-4次。

--申万宏观分析师 秦泰：

鉴于征求意见稿已向社会公开，预计未来正式实施的存款保险条例将与目前版本差异很小。在此我们对存款保险条例征求意见稿的主要内容进行简要分析。

投保机构与偿付限额：预计未来可能有部分大额储户会有分散存款的动作，但由于存款占高净值客户的资产比重较低，预计这一效应对银行资产结构影响极小。

保险费率：基准费率+风险差别费率，据投保机构情况而针对性确定。基准费率和风险差别费率由存款保险管理机构制定调整，预期风险差别费率将采取等级划分，针对不同的投保机构，存款保险管理机构将根据该机构的经营管理状况和资产风险状况决定其适用的风险差别费率等级。

我们可以勾勒出我国即将实施的存款保险制度的基本监管框架：存款保险管理机构与央行、银监会分享监管信息，同时对投保机构资产、风险等施行动态监管，补充现有的常规监管体系；一旦发现资本充足率快速下降、具有潜在危机可能（或已经发生），存款保险管理机构首先可以对资本、资产规模、杠杆率、重大交易授信进行行政干预，在此基础上， 可以建议银监会采取接管、撤销等行政措施，在银监会的协调下，保险管理机构可以采取多种方式促成合格投保机构对危机机构实施接管，或自行接管危机机构。在上述框架下，保险管理机构的处置权力仅限于初期的行政干预，一旦涉及接管和撤销，则必须在银监会的监管框架下进行配合。

动态监管权+有限的主动处置措施+后期配合银监会进行处置，构成我国存款保险制度的基本监管框架。

--国泰君安首席经济学家 林采宜：

第一，存款保险制度促进中国金融制度和国际的进一步接轨。存款保险实际上构建了一张金融安全网，从显性角度看，存款理赔使得99.63％的储户存款获得保险的覆盖，从隐性角度看，存款保险建立巩固了存款人对现有金融机构的信心，防止挤兑银行行为的发生。

第二，在经济转型和利率市场化的环境下推出存款保险制度，实际上是提高金融风险防控机制的市场化水平，并化解金融系统潜在风险的重要举措，尤其对于农村信用社、村镇银行以及即将问世的大量民营金融机构来说，实际上是无形的“增信”。

第三，随着互联网金融的深入发展，目前我国吸收或者变相吸收存款的机构已经远远不止于银行体系，非银行机构的运营风险目前既无严格的监管措施，又没有纳入存款保险体系，而像余额包这样 的产品实际上是涉及千家万户的类储蓄业务一样需要保险制度来覆盖小额投资人的风险。

--中信证券宏观研究团队：

我们认为，存款保险制度本身并无太多新意，在背后所隐喻出的此时利率市场化加快却值得思考。那么下一个问题则自然而然地诞生了，为什么利率市场化在此时出现了“再加快”？

“再加快”的关键--利率市场化不再是单兵突进

我们认为，配套改革的推进和经济结构的变化是利率市场化此时可以“再加快”的关键，这其中几个重要的配套改革包括--新预算法对于地方债务的限制，国企的市场化改革和多种金融工具的创设，而这背后隐含的经济结构变化则是“后地产时代”。前期，提及加快利率市场化，争议多集中于利率市场化抬升了银行的资金价格，是否会直接抬升银行的贷款利率，而融资成本的上升又与当前政策导向相悖，成为“不能承受之重”。

然而，事情起了变化，新的预算法下，地方融资得到控制，国企的市场化使得国企融资的利率弹性增强，包括PSL在内的多种金融工具正在试图打造中期利率走廊。同时，在“后地产时代”的大背景下，地产也不再是“高利率”的标杆。辅以整体改革措施，不再是单兵推进，这些才是为什么此时存款保险制度推出，利率市场化“再加快”的关键原因。

下一步还会做什么--大额存单、全面放开定期存款上限和规范金融机构的准入退出

在建立存款保险制度背景下，我们认为下一步的利率市场化措施是推出大额存单，全面放开定期存款上限，金融改革的整体推进则将是规范金融机构的准入和退出，尤其是加快民营银行的准入。从利率市场化的推进路径--“先贷款后存款、先长期后短期、先大额后小额”看，未来我们将会看到的是大额存单的推出和定期存款利率上限的全面放开。从上限基准利率扩大至1.2倍的市场博弈结果看，已经有部分银行不再将利率上浮到顶，因此我们认为未来即使定期存款利率上限全面放开，存款端利率的最终上行也将有限。2015年我们还将看到更多民营金融机构的设立，整体金融改革也将加快。

对经济有什么影响--流动性将持续宽松

在市场对利率市场化预期明确的前提下，加上央行的主要政策目标依然是通过多种政策工具降低社会融资成本，因此我们认为，后续的利率市场化进程将不会改变流动性格局。从供需来看，2015年流动性将持续宽松：央行的降准降息将为流动性宽松局面提供基础， M2-名义GDP增速将略有上升，金融改革将控制影子银行规模，有助于资金进入银行体系。因此，我们预期不但金融市场利率将下降，而且一般的贷款利率也料将有所下降。

--招商银行总行高级分析师 刘东亮：

（1）存款不再“绝对安全”，标志着国家信用将逐步撤出银行，在当前信用环境仍在恶化的条件下，未来有银行出现破产清算将是大概率事件；

（2）存款保险确实增加了小型银行的信用保障，但从经营风险的角度考虑，小银行的安全性反而有所降低，存款从小银行向大银行分流的趋势不可避免；

（3）存款保险标志着利率市场化即将启动“最后一里”，即全面放开存款利率上限，虽然这不会在短期内一步完成，但存款保险制度的推出，将使银行息差继续趋势性的收窄，未来银行资金成本下行空间有限，将迫使银行对资金的运用更加谨慎，资质较差企业的贷款可获得性将进一步下降，信用风险或继续上升；

（4）这一制度短期对债市的影响不会太明显，不过息差的收窄将使银行更有动力获取中间业务收入，应会利好债市，但这种利好会在较长阶段内进行缓释；意见稿也提出，存款保险基金可以投资于政府债券、中央银行票据、金融债和高等级其他债券，这类债券未来有望获得更多资金支持；同时，利率汇率的交易类产品预计也将较以往更加受到银行的重视；

（5）明年银行将面临上交保费和非银同业存款纳入一般性存款后缴准的压力，资金面的波动在所难免，这是债市中短期面临的一大风险，但在存款保险制度推出后，准备金的作用事实上被削弱，因此我们认为降准的概率会明显上升，央行会以此来平复资金面的波动压力，从流动性的角度来理解，这会对冲资金面波动对债市的影响。

-- 中金固定收益研究 陈健恒/唐薇：

何时正式实施？由于目前公布的是征求意见稿，反馈意见后还需要进行修改并上报国务院，最终由人大审批通过；因此，可能需要到2015年下半年才正式实施。

覆盖范围与所需缴纳的保费：由于我国存款保险制度覆盖所有吸收存款的境内商业银行，其主要覆盖对象为个人储蓄存款、企业存款及其他单位存款，预计合格存款约85-95万亿。从国际经验来看，主要国家存款保险制度的保额内存款/合格存款范围在20%-85%，其均值为50.56%；因此我们预计我国保额内存款占合格存款比重大约或略低于50%。保险费率方面，央行强调我国初期适用的费率水平远低于绝大多数国家存款保险制度起步时的水平和现行水平，因此，我们估计初期费率水平在0.05%左右。因此，投保机构（境内银行）每年所需缴纳的保费约200亿元人民币，对银行整体的影响并不是很大。

会出现严重的存款搬家么？首先，保额内存款因被保没有搬家动力，保额外存款更看重银行的其他附加值，因此不会出现大规模存款搬家。其次，FSB和IADI调查统计的结果表明，多数国家实行存款保险制度后未出现存款转移现象。

存款保险基金管理机构花落谁家？可能由央行牵头，并联合银行业监督管理机构，开展早期纠正措施和风险处置措施。

存款保险基金管理机构如何履行赔付？承诺直接赔付前提下先尝试接管，后考虑部分或全部清算及破产等。

存款保险基金对债券市场的影响？总体偏正面：对债券市场最直接的影响是，存款保险基金风险偏好较低，其收集的保费可能主要用于存放央行和投资债券。而存款保险基金在债券上的投资，主要集中在国债、政策性银行债、铁道债、超AAA信用债和部分AAA评级信用债，综合考虑流动性以及收益率等因素，期限可能会以中长期为主。对债市的间接影响在于，存款保险制度可能加剧银行竞争，小幅提高银行存款的成本。

存款保险制度的意义？论直接影响，无论对银行还是对债市，存款保险制度短期内冲击应该不会太大，但对金融体系的意义是深远的。如加快推进民营银行的设立，允许更多民营银行进入市场，打破银行业的垄断；缓解目前三农和小微企业融资难和融资贵的问题，通过竞争手段促使银行业提高效率和长远健康发展等均具有重要作用。

--申银万国研究所债券部：

我们认为，（1）对流动性影响很小，不必忧虑短期冲击。一方面，保费总量不大，预计每年约在1千亿左右的量级，对流动性冲击有限，央行完全可以对冲。并且大部分保费将通过买债回流债市。另一方面，距离上缴保费的时间至少还有半年以上。

（2）金融机构破产可能性增加，总体上利好大银行。一方面，存款保险制度对理财产品分流存款快慢影响不大。实际上，目前银行存款在绝大多数存款人看来是由银行保证刚性兑付的，存款的安全性都要要远大于理财产品，存款保险制度的推出更多只是把存款兑付的风险从银行转移到了存款保险机构。因此，存款向理财和货基的转移是利率市场化过程的必然现象，与存款保险制度关系不大。另一方面，对公存款可能更多从小行流向大行，但影响不会太大。超过50万的账户主要是企业和部分高端理财账户，存款保险制度推出后，这部分不能得到完全保障的存款理论上将更倾向于存在安全性更高的大型银行。但目前四大行占比已经很高，中小银行的对公客户又大多是难以取得四大行贷款的中小企业，账户很难因此转移，因此，预计存款从小行流向大行的实际影响不会太大。事实上，香港建立存款保险制度以后，前几大银行的市占率也并没有改变。

（3）利率市场化仍然任重道远，存款利率的放开仍需要其他条件的配合，短期对债市影响不大，长期降低无风险利率有赖于出现金融机构真正的破产，国家对金融风险容忍程度至关重要。存款保险制度的建立只是存款利率最终放开的条件之一，并非充分条件，在存款利率放开之前，政府还需在允许金融机构破产和引导市场利率与官定利率并轨方面做出努力。长期来看，政策的建立必然导致信用市场化的进一步推进，推动风险定价体系的完善和信用利差的扩大，有利于无风险利率。

但利率市场化是一个长期的制度建设过程，存款保险制度的建立固然是其中的重要一步，但存款保险制度的建立并不必然意味着利率市场化能在短期快速推进。如果制度建立后仍然是没有银行破产，理财产品刚兑，债券不违约，那么道德风险并不会减少，金融机构风险偏好的下降会非常漫长。因此，存款保险制度能否推进无风险利率下降和信用利差扩大，关键取决于国家的风险偏好和对金融风险的容忍程度。而在我们看来，在经济下行压力较大的情况下，金融系统的稳定非常重要，明年是否会允许出现金融机构破产，实际上具有非常大的不确定性。（完）

(发稿 谢衡; 审校 张喜良)

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