（修正）中国出台存款保险意见稿 每户50万元内全额赔付

图为南京一家银行的职员在清点钞票。 REUTERS/Stringer

（修正标题措辞，明确为存款保险条例征求意见稿）

路透北京11月30日 - 中国的存款保险制度终于在千呼万唤中揭开了最后的面纱，国务院法制办周日发布存款保险条例征求意见稿。征求意见稿规定，存款保险实行限额偿付，最高偿付限额为人民币50万元。

刊登在国务院法制办网站上的新闻稿表示，超过50万元的部分，从该存款银行清算财产中受偿。存款保险费率由基准费率和风险差别费率构成。存款保险基金的来源包括，投保机构交纳的保费；在投保机构清算中分配的财产；以及存款保险基金管理机构运用存款保险基金获得的收益等。

“人民银行根据2013年底的存款情况进行了测算，可以覆盖99.63%的存款人的全部存款。这意味着，绝大多数存款人的存款能够得到全额保障，不会受到损失。”新闻稿称。

新闻稿表示，而且，这个限额并不是固定不变的，人民银行会同国务院有关部门可以根据经济发展、存款结构变化、金融风险状况等因素调整最高偿付限额，报国务院批准后公布执行。

征求意见稿显示，为全面充分保护存款人的权益，保证存款保险制度的公平性和合理性，促进银行业公平竞争，存款保险将覆盖所有存款类金融机构，包括在我国境内依法设立的具有法人资格的商业银行（含外资法人银行）、农村合作银行、农村信用社等，符合条件的所有存款类金融机构都应当参加存款保险。

存款保险覆盖存款类金融机构吸收的人民币和外币存款，包括个人储蓄存款和企业及其他单位存款的本金和利息，仅金融机构同业存款、金融机构高级管理人员在本机构的存款，以及其他经存款保险基金管理机构规定不予承保的存款除外。将少数特定存款排除在存款保险保护范围之外，有利于发挥市场约束机制作用，促进银行业稳健发展。

“特别需要说明的是，按照征求意见稿的规定，即使个别小存款银行发生了被接管、被撤销或者破产的情况，一般也是先动用存款保险基金，支持其他合格的金融机构对出现问题的存款银行进行‘接盘’，收购或者承担其业务、资产、负债。这样存款人的存款将转移到其他银行，继续得到全面保障。”新闻稿称。

新闻稿表示，确实无法由其他银行收购、承接的，按照最高偿付限额直接偿付被保险存款。这也是世界各国的通行做法。

该征求意见稿将在12月30日前，在国务院法制办公室网站公开征求意见。

**资金主要来源于金融机构交纳保费**

新闻稿显示，存款保险制度作为国家金融安全网的一项基础性制度安排，其资金来源主要是金融机构按规定交纳的保费。存款保险制度建立后，只是小比例地向金融机构收取保费，费率水平远低于绝大多数国家存款保险制度起步时的水平和现行水平，对金融机构的财务影响很小。

“收取保费主要目的是为了加强对金融机构的市场约束，通过实行基准费率和风险差别费率相结合的制度，促进公平竞争，形成正向激励，促使银行审慎经营和健康发展。”新闻稿称。

征求意见稿要求，存款保险基金的运用，应当遵循安全、流动、保值增值的原则。主要包括存放中国人民银行；投资政府债券、中央银行票据、信用等级较高的金融债券及其他高等级债券；以及国务院批准的其他资金运用形式。

新闻稿表示，存款保险对中小银行更有利。一方面，存款保险制度可以大大增强中小银行的信用和竞争力。存款保险可以抬升中小银行的信用，为大、中、小银行创造一个公平竞争的环境，推动各类银行业金融机构同等竞争和均衡发展。

另一方面，存款保险制度可以为中小银行创造一个稳健经营的市场环境。通过加强对存款人的保护，存款保险可以有效稳定存款人的预期，进一步提升市场和公众对银行体系的信心，增强整个银行体系的稳健性。

“通过建立存款保险制度，完善金融机构市场化退出机制，可以为民营银行、中小银行的健康发展提供坚实的制度保障。”新闻稿称。

新闻稿并表示，目前，中国银行业经营状况良好，总体运行稳健。建立存款保险制度，有利于更好地保护存款人的利益，维护金融市场和公众对中国银行体系的信心，推动形成市场化的风险防范和化解机制，建立维护金融稳定的长效机制，促进中国金融体系健康发展。

中国央行副行长胡晓炼此前称，中国会继续推进利率汇率市场化改革，并加快实现人民币资本项目可兑换，建立存款保险制度，防范区域性和系统性风险。（完）

(记者 谢衡；审校 毕晓雯)

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