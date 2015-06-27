中国保险投资基金将分期募集 首期规模1000亿元--保监会

路透北京6月26日 - 中国保监会周五表示，中国保险投资基金将分期募集，首期规模为1,000亿元人民币；将定位作为直接投资基金，对接国家经济战略、混合所有制改革等产生的市场需求；并将作为母基金，对接国内外各类投资基金。

保监会网站公布，基金按照市场化方式募集，聘请专业管理团队进行管理，选择多元化退出渠道。按市场需求分期募集，按项目的进度逐步投入。

中国保险投资基金是有限合伙企业，由保险资产管理公司等机构共同出资设立的有限责任公司担任普通合伙人，保险机构等机构担任有限合伙人。

本周三，国务院常务会议指出，设立中国保险投资基金；基金采取有限合伙制，规模为3,000亿元人民币，主要向保险机构募集，并以股权、债权方式开展直接投资或作为母基金投入国内外各类投资基金；主要投向棚户区改造、城市基础设施、重大水利工程、中西部交通设施等建设，以及“一带一路”和国际产能合作重大项目等。

对于投资基金的作用，保监会指出，有利于发挥投资对稳定经济增长的关键性作用，特别是为实体经济提供急需的股权投资，缓解负债水平过高、资本金不足的问题。

在投资的商业可持续方面，在上午举行的国新办吹风会上，保监会主席助理梁涛指出，在今后一个很长时期，中长期利率的大趋势是下降的，在这种情况下，通过提前锁定投资收益，通过收益覆盖资金的成本，较好的解决了资产负债匹配的问题，保险资金就具有可持续性。

他称，从投资项目来看，因为基础设施投资空间是非常大，市场上有不少投资项目具有较好的收益性和稳健性，能够满足保险资金配置的需求；从支持政策看，保监会在偿付能力监管方面也会有一些政策引导，引导基金投向国家重大项目。（完）

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(发稿 李贺；审校 林高丽)

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