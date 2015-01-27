保监会：去年中国保费收入破2万亿 保险资金运用实现收益增长46.5%

2015年全国保险监管工作会议指出，去年保险行业经营效益显着提升，保险资金投资收益率达6.3%，综合收益率9.2%，比上年分别提高1.3和5.1个百分点。

中国保监会主席项俊波项俊波指出，2015年要守住不发生区域性系统性风险底线，防范满期给付和退保风险，完善退保风险应急预案；并防范资金运用风险，重点关注高现金价值业务的资产负债匹配管理和一些公司的另类投资风险；加强对保险业海外配置资产的政策指导，防范境外投资风险。