保监会：去年中国保费收入破2万亿 保险资金运用实现收益增长46.5%

中国监管发力4月表内融资担主角 降杠杆在路上政策中性基调难改（更新版）
路透上海5月12日 - 随着金融业监管政策进一步发力，中国4月社会融资规模增量结构发行明显变化，新增人民币贷款远超预期，表内信贷重担主角，表外融资则明显收缩；而降杠杆进程中M2增速持续下滑，创下九个月新低。
路透北京1月27日 - 中国保险监督管理委员会周二称，2014年保险业驶入发展快车道，全国保费收入突破2万亿元，保险资产运用实现收益5,358.8亿元，同比增长46.5%。
2015年全国保险监管工作会议指出，去年保险行业经营效益显着提升，保险资金投资收益率达6.3%，综合收益率9.2%，比上年分别提高1.3和5.1个百分点。
中国保监会主席项俊波项俊波指出，2015年要守住不发生区域性系统性风险底线，防范满期给付和退保风险，完善退保风险应急预案；并防范资金运用风险，重点关注高现金价值业务的资产负债匹配管理和一些公司的另类投资风险；加强对保险业海外配置资产的政策指导，防范境外投资风险。
截至2014年底，全行业净资产1.3万亿元，较年初增长56.4%。去年保险业总资产突破10万亿元，保险业增速达17.5%。
会议指出，保险支撑经济发展的能力显着增强。去年发起基础设施投资计划1.1万亿元，比年初增长56.8%，其中投资1,072.5亿元参与棚户区改造和保障房建设。（完）
(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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