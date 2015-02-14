中国下周一放开万能型人身险最低保证利率 强化偿付能力监管

腾讯加速推动人工智能 将在西雅图设立研究实验室
路透香港5月2日 - 中国社交媒体及游戏巨头腾讯控股周二称，该公司将在美国西雅图设立一处人工智能(AI)研究室，由前微软研究员、现任腾讯AI实验室副主任俞栋担任负责人。
路透北京2月13日 - 中国保监会周五表示，经国务院批准，保监会将于下周一(16日)放开万能型人身保险2.5%的最低保证利率。这是人身保险费率政策改革的第二步。
保监会表示，今后，最低保证利率由保险公司根据产品特性、风险程度自主确定；同时，将集中强化准备金、偿付能力等监管，产品最低保证利率越高，需要计提的准备金越高，偿付能力要求就越高。
此外，保监会称，还将提高万能险风险保障责任要求，最低风险保额与保单账户价值的比例提高三倍，体现回归保障的监管导向，保护消费者权益。
保监会指出，在完成普通型、万能型人身保险费率改革的基础上，将会将继续稳步推进放开分红型人身保险预定利率，早日实现人身保险费率的全面市场化。
保监会介绍，此前确定了“普通型、万能型、分红型人身险”分三步走的改革路线图，并于2013年成功迈出第一步，放开了普通型人身险预定利率。（完）
(发稿 李贺; 审校 杨淑祯)
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