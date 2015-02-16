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中国财经 | 2015年 2月 17日 星期二 07:16 BJT

安邦保险同意收购韩国Tong Yang Life的控股性股权

路透首尔2月17日 - 韩国寿险商Tong Yang Life Insurance Co(082640.KS)的最大股东周二表示，中国安邦保险同意收购前者的控股性股权。

韩国私募股权投资公司Vogo Investment在声明中证实了出售一事，但没有透露交易价格。Vogo Investment持有Tong Yang的57.5%股权。

一位了解情况的人士周一表示，安邦料为这些股权支付约10亿美元。(完)

(编译 于春红; 审校 张荻)

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