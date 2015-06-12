众安保险完成57.75亿元融资 引入鼎晖及摩根士丹利等--报载

路透上海6月11日 - 据上海证券报周五报道，中国首家互联网保险公司众安保险内部人士证实，保监会近日正式批复其增资扩股方案。众安的首轮融资的金额为57.75亿元人民币，共引入五家外部投资者，包括摩根士坦利(MS.N)、中金、鼎晖投资、凯斯博、赛富。

众安进一步证实，此次融资每股价格为24元/股。本轮融资中，约2.4亿元用于增加注册资本金，其余转入公司资本公积金。融资款将主要用于公司日后产品研发、保费扩张、团队激励等层面。

报道指出，首轮融资后，众安的股东数将从9家增至14家。最大单一股东仍为阿里巴巴(BABA.N)关联企业蚂蚁金服，持股比例由19.9%降至约16%；并列为第二大股东的腾讯(0700.HK)、中国平安(601318.SS)和优孚控股，持股比例由15%降至约12%；其余5家原始股东的股权比例相应被稀释，持股比例约在2.4%至11.28%之间。

新加入的五家外部投资者的持股比例，最多的是鼎晖投资（4.9975%），最少的是摩根士坦利（2.477%）。

众安的首轮融资，之所以备受同业及外界关注，主要有两个关注点。其一，估值到底高不高。对于一家成立时间尚不足两年的保险公司而言，众安对自己的整体估值是否过高。其二，未来发展空间大不大。

此前曾有国内媒体报道，众安保险融资金额预计为10亿美元，对应公司12.5%左右的股权，公司计划于2018年上市。

资料显示，众安保险的业务主要体现在电子商务、移动支付、互联网信用保证保险这三大方面，目前与阿里的三大平台（淘宝、聚划算、1688网站）都有合作产品。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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