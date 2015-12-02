中国保险业1-10月原保费收入逾2万亿 同比增长19.7%

中国商务部称对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透北京12月2日 - 中国保监会公布数据显示，今年1-10月，保险业实现原保费收入20,707.12亿元人民币，同比增长19.68%。
保监会网站发布的报告显示，其中，产险业务原保险保费收入6,505.66亿元，同比增长10.84%；寿险业务原保险保费收入11,627.07亿元，同比增长21.17%。 资金运用上，10月末保险资金运用余额106,061.64亿元，较年初增长13.66%。1-10月保险资金投资于股票和证券投资基金占比14.02%，较前三季度上升0.8个百分点；银行存款和债券余额占比为57.81%，较前三季度下降1.48个百分点。
此外，1-10月，保险业总资产118,341.35亿元，较年初增长16.49%。产险公司总资产17,662.89亿元，较年初增长25.61%；寿险公司总资产94,160.64亿元，较年初增长14.15%。（完）
(发稿 马蓉；审校 李贺/林高丽)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。