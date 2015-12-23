中国保监会：保险机构举牌上市公司需披露资金来源及管理方式等

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京12月23日 - 在近期险企频频举牌上市公司之际，中国保监会周三晚间发文，对保险机构举牌上市公司股票需披露信息进行了规范，规定保险机构举牌上市公司需要披露资金来源、投资比例、管理方式等信息。
保监会网站发布的公告并指出，运用保费资金的，应列明相关账户和产品投资余额、可运用资金余额、平均持有期及现金流情况。对于来源于其他资金的情况，应当说明资金具体来源、投资该股票余额、资金成本、资金期限。
保监会要求披露保险公司、参与举牌的关联方及一致行动人情况。截至交易日，保险公司投资该上市公司股票的账面余额及占上季末总资产的比例、权益类资产账面余额占上季末总资产的比例。
同时还需披露保险公司举牌该上市公司股票的交易方式（竞价交易、大宗交易、增发、协议转让及其他方式）、资金来源（自有资金、保险责任准备金、其他资金）；资金来源于保险责任准备金的，应当按照保险账户和产品，分别说明截至交易日，该账户和产品投资该股票的余额、可运用资金余额、平均持有期，以及最近四个季度每季度的现金流入、流出金额。
此外，还要披露保险公司对该股票投资的管理方式（股票或者股权）。按照规定符合纳入股权管理条件的，应当说明向中国保监会报送相关材料情况。
保险公司投资境外市场上市公司股票，达到所在国家或地区法律法规规定举牌标准的，也适用该规则要求。保险公司举牌上市公司股票，应于上市公司公告之日起两个工作日内，在保险公司网站、中国保险行业协会网站，以及中国保监会指定媒体发布信息披露公告。
近期，深圳宝能投资集团旗下深圳钜盛华和前海人寿连续增持万科<000002.SZ(2202.HK)股票，而万科董事长王石曾在公司内部讲话中明确反对“宝能系”入主万科，称其“信用不够”，万科亦于近日停牌，称公司正在筹划重大资产重组。而在万科停牌前，深圳钜盛华及安邦保险上周再增持万科，持股量分别升至逾23.5%及7%。
保监会称，是次规则的发布有利于丰富和完善资金运用信息披露系列规则，健全事中事后监管政策体系；二是有利于在充分尊重投资市场化原则基础上，督促保险公司切实加强资产负债匹配管理；三是有利于提高保险公司经营透明度，防范市场风险、操作风险和道德风险。
保监会解释，规则所指举牌上市公司股票，是指保险公司持有或者与其关联方及一致行动人共同持有一家上市公司已发行股份的5%，以及之后每增持达到5%时，按照相关法律法规规定，在三日内通知该上市公司并予以公告的行为。（完）
欲浏览细节，请点击中国保监会网站 here
(发稿 李贺; 审校 林高丽)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。