中保投资公司成立 一期募资400亿投资港口及能源项目--中国保监会

中国商务部称对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透北京1月4日 - 中国保监会周一称，中国中保投资有限责任公司发行中国保险投资基金（一期），规模400亿元人民币，直接投资包括港口建设、天然气运输等境外项目。
保监会网站公布的新闻稿显示，中保投资公司注册资本12亿元，股东包括27家保险公司、15家保险资产管理公司以及4家社会资本，单一持股比例不超过4%。
对于一期募集资金用途，保监会称，该笔资金用于支持招商局轮船股份公司进一步通过收购和绿地建设方式，在亚洲（斯里兰卡科伦坡港）、欧洲（土耳其昆波特码头）和非洲（吉布提国际自由港）投资建设港口项目。
此外，该笔基金还用于通过增资中国液化天然气运输项目(Liquefied Natural Gas)对接俄罗斯亚马尔液化天然气运输项目，加大中国及“一带一路”沿线国家的能源保障，支持中国能源储备计划以及国油国运政策。
保监会并介绍，中保投资公司已签署投资框架合同的项目金额超过1,000亿元（含已发行一期基金产品），其中600亿资金直接投向棚户区改造工程、城市基础设施建设。
保监会并称，中保投资已初步达成投资意向的项目金额近2,000亿元，包括具有国家战略意义的跨国公司国际并购项目，以大数据、云计算、物联网为主要内容的战略性新兴产业投资项目，清洁能源等成长前景较好、有助于国家经济提质增效的投资项目等。
2015年6月末召开的国务院常务会议称将设立中国保险投资基金，规模为3,000亿元，主要投向棚户区改造、城市基础设施、重大水利工程、中西部交通设施等建设，以及“一带一路”和国际产能合作重大项目等。（完）
(发稿 马蓉；; 审校 李贺/杨淑祯)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。