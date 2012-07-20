中国险资新规或掀债市波澜 绸缪经济下滑投资布局

作者 钟华

路透北京7月20日电---中国保监会一纸保险资金投资债券公文,可能再掀中国信用债市投资波澜,并对确保险资在更长期限中取得相对较好投资收益率埋下伏笔.

保监会再对险资投资债券松绑,也是顺因中国利率市场化快速推进和潜在经济增速放缓的要求,未雨绸缪地为保险公司未来资产布局创造出更大空间.

保监会周四允许保险资金投资混合债券,并将无担保债券投资上限扩大一倍至20%,同时将投资单一金融企业(公司)债券和有担保非金融企业(公司)债券发行额的上限扩大至40%.目前保险公司为中国债市第二大投资机构,投资规模为2.1万亿元人民币.

上述规定对保险资金对自身债券投资扩容和中国信用债市场的投资结构变化,均有着重要意义,尤其是保险资金投资有担保非金融企业(公司)债券的上限已超过银行相应的30%上限水平.

当然,期望保险资金在短期内大动投资布局,推动信用债收益率迅速大跌并不现实:一是上半年全国保费收入增长有限,同比仅增5.9%;二是保险资金运用仍以协议存款为主,锁定资金期较长,利率相对较高.

而且,十分注重投资风险的保险资金在开启或改变在中国信用债市场的投资摆布之时,也需相应的风险合规制度与之配套,并对需要进行有较强时间序列的信用债违约风险量化评估,同时考虑自身经济资本的长期发展规划.

事实上,保险资金也已通过一定方式参与到保监会现在放行的投资领域,比如参与到簿记建档方式发行的无担保公司债投资之中.保监会新规只不过是将此明确下来.

但从中长期看,中国金融当局对利率市场化的快速推进,银行等主体金融机构资产负债管理将会优化和自身定价机制也会随之改变,吸纳像当前如此高成本协议存款的动力会趋於下降.大量保险资金就有待重新选择投资出路,增加债券投资或为选择之一.

而在保险资金债券投资结构中,截至今年6月末,投资中期票据为363亿元,仅占整个中票存量的1.7%;而投资企业债为5,214亿元,占整个企业债存量的26%.当然,这和企业债期限偏长与保险资金期限匹配有关.

但AA评级七年期中票到期收益率估值为5.7%的水平,尽管还低於同期限AA评级企业债收益率估值的20个基点(bp),但该收益率已高於当前银行协议存款收益率,只不过不及协议存款有规模优势.

而AA评级七年期无担保企业债收益率估值为6.7%,高出AA评级七年期中票100个bp,并高出30年期银行固息次级债收益率估值25个左右,高出30年期政策性金融债收益率估值近200个bp.这或许意味着保险资金在企业债领域的投资还有着拓展空间.

从更长期看,中国经济结构调整,国际收支趋於平衡,人口红利转变为人口负债,使得中国经济潜在经济增速下滑,国债和金融债等保险资金主力投资品种的收益率可能面临趋势性下移,而信用债因信用忧虑能有一定风险溢价,这能帮助保险公司追求相对高的绝对投资回报率.

除对信用债投资外,保监会新规还允许投资混合资本债券.银行在未来经济下滑之时的不良资产面临上升风险,资本可能需要大量补充,这要求投资者相配合,而保险公司正好也可以从中分羹.(完)

--审校 乔艳红

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