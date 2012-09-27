中国首批险资投资管理人名单出炉

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8489元附近
路透上海2月17日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8489元附近，较上日升值约140点。
路透北京9月27日电---中国首批保险资金投资管理人名单出炉,保监会周三稍晚公告称,包括博时基金、诺安基金等七家基金公司,及海通证券(600837.SS)(6837.HK)和中金公司两家券商获准可以受托管理保险资金.
据公告显示,大成基金、华安基金、海富通基金、华泰柏瑞基金、嘉实基金亦榜上有名.
保监会此前发布《保险资金委托投资管理暂行办法》,允许保险资金委托保险资产管理公司以外的证券公司和基金管理公司进行投资管理.
中国证券报周四报导引述券商人士表示,保险资金获准以专户或定向资管形式委托给基金管理公司、证券公司管理,有利於更好地利用基金管理公司、证券公司提供的个性化投资服务,券商、基金也将获得一笔可观的托管收益.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
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路透香港2月16日 - 中国的和君创业管理咨询公司过去曾在对抗可口可乐及苹果的反垄断大战中扮演助攻角色，现在则将矛头对准美国速食业龙头麦当劳。和君创业向中国监管当局提出申诉，认为麦当劳出售中国业务之举，可能损害员工及消费者。
路透上海/北京2月16日 - 人民币兑美元即期周四连四日收升至逾三周新高，中间价亦略升。交易员指出，尽管有油盘购汇，但市场上结汇仍占上风。离岸CNH也顺着美元调整而收复上周部分跌幅，两地汇价保持倒挂。离岸人民币流动性基本平稳，也说明资金对人民币贬值押注并不多。