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中国财经 | 2014年 1月 8日 星期三 10:01 BJT

保险资金投资范围再拓宽 可投创业板股票

路透上海1月8日 -中国保险资金投资范围再拓宽，保监会周二稍晚下发通知，保险资金可以投资创业板上市公司股票，但需将投资创业板上市公司股票的账面余额纳入股票资产统一计算比例，合并达到或超过5%，需向保监会报告。

刊登在保监会官方网站的通知文件称，保险集团（控股）公司、保险公司直接投资创业板上市公司股票，应当具备股票投资能力；不具备股票投资能力的公司，应当委托符合条件的专业管理机构（含保险资产管理公司和其他专业管理机构）进行投资。

通知并表示，对保险资金违规股票投资，以及股票发行交易中有关当事人不公平对待保险资金等行为，保险业相关协会组织应当实行负面清单管理制度。

相比信托、银行理财等资产规模陆续突破10万亿元人民币，保险公司管理资产规模近年来发展相对较缓，保监会数据显示，截至去年11月末，主要保险资金运用余额为74,683亿元。

为此，拓宽保险资金投资范围，提高保险行业资产管理竞争力及产品吸引力成为多方诉求，此前2012年底，保监会就曾经出台多项新政，放宽保险资金投资银行理财产品，基础设施和不动产投资计划等渠道。（完）

(发稿 徐永 审校 曾祥进)

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