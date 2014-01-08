保险资金投资范围再拓宽 可投创业板股票

路透上海1月8日 -中国保险资金投资范围再拓宽，保监会周二稍晚下发通知，保险资金可以投资创业板上市公司股票，但需将投资创业板上市公司股票的账面余额纳入股票资产统一计算比例，合并达到或超过5%，需向保监会报告。