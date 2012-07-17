中国政府或可考虑为装载伊朗石油船只提供保险担保--中远集团

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京7月17日电---中国远洋运输(集团)总公司董事长魏家福周二表示,中国政府可以依循日本的做法,在西方国家制裁伊朗的时候,为载运伊朗石油的中国油轮提供保险担保.
欧洲对伊朗石油的禁运令自7月1日起生效,主掌海上保险业务的欧洲企业亦被禁止承保伊朗船货.
由於伊朗船货缺乏运输保险,已导致其运往中国、印度、南韩及日本等亚洲主要客户的石油中断.同时欧洲已全面禁止采购.
"我们得等到保险问题解决.现在我们正在想办法.没有保险的话,我们不敢从伊朗把石油运出来,"魏家福周二在一场会议的间隙对路透说.
"有了日本的前例,我们也可以照这麽做."
魏家福此番话显示中国政府可能正在考虑为其船只提供国家担保,好让中国继续得以进口伊朗石油.中国是全球第二大石油消耗国,魏家福的讲话是首度有中国大型企业对运送伊朗石油发声.
日本及印度已经为船险提供国家担保,以避免伊朗供应中断.(完)
--编译 李婷仪;审校 吴云凌
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