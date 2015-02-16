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中国财经 | 2015年 2月 16日 星期一 08:43 BJT

安邦保险同意以1.1万亿韩元购韩国Tong Yang Life控制股权

路透首尔2月16日 - 韩国经济新闻周一报导，中国安邦保险同意出资1.1万亿(兆)韩元(10亿美元)，买入韩国寿险商Tong Yang Life Insurance(082640.KS)的控制性股权。

这篇报导称，安邦保险同意买入Tong Yang 57.5%的股权，共出资1.1万亿韩元，或每股17,750韩元。报导没有援引具体消息来源。

报导援引未具名Vogo投资人的话指，安邦与本次交易的卖家--私募股权投资公司Vogo可能最早于今日宣布协议。(完)

(编译 徐文焰；审校 于春红)

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