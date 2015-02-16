安邦保险同意以1.1万亿韩元购韩国Tong Yang Life控制股权

中国监管发力4月表内融资担主角 降杠杆在路上政策中性基调难改（更新版）
路透上海5月12日 - 随着金融业监管政策进一步发力，中国4月社会融资规模增量结构发行明显变化，新增人民币贷款远超预期，表内信贷重担主角，表外融资则明显收缩；而降杠杆进程中M2增速持续下滑，创下九个月新低。
路透首尔2月16日 - 韩国经济新闻周一报导，中国安邦保险同意出资1.1万亿(兆)韩元(10亿美元)，买入韩国寿险商Tong Yang Life Insurance(082640.KS)的控制性股权。
这篇报导称，安邦保险同意买入Tong Yang 57.5%的股权，共出资1.1万亿韩元，或每股17,750韩元。报导没有援引具体消息来源。
报导援引未具名Vogo投资人的话指，安邦与本次交易的卖家--私募股权投资公司Vogo可能最早于今日宣布协议。(完)
(编译 徐文焰；审校 于春红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海5月12日 - 随着金融业监管政策进一步发力，中国4月社会融资规模增量结构发行明显变化，新增人民币贷款远超预期，表内信贷重担主角，表外融资则明显收缩；而降杠杆进程中M2增速持续下滑，创下九个月新低。
路透香港5月12日 - 鉴于地产发展商提供的按揭贷款正加速增长以及部分发展商在买地及发展项目时进行高杠杆融资，香港金融管理局（HKMA）周五宣布自6月起收紧银行予地产发展商的贷款比率，以加强信贷风险管理。
路透北京5月12日 - 中国国家发展改革委日前发布“关于做好2017年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的意见”称，今年要坚定不移处置“僵尸企业”，以更加严格的标准坚决淘汰落后产能，2017年6月底前依法彻底取缔“地条钢”产能。