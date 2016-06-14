新城控股和红豆股份等联合发起组建国峰人寿保险公司

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海6月14日 - 中国中型房地产企业--新城控股集团股份有限公司(601155.SS)周一晚公告称，拟与红豆股份(600400.SS)、上海红星美凯龙投资公司等共同发起组建国峰人寿保险公司。
公告称，国峰人寿注册资本拟为15亿元人民币，注册地为西藏拉萨，其中新城控股和红星美凯龙投资均出资3亿元，分别占股20%；红豆股份及其母公司红豆集团分别出资1.5亿元，各占10%股份；常州华利达服装集团和西宁伟业房地产开发公司各占15%股份，太阳雨控股集团占10%股份。
红星美凯龙投资是香港上市的红星美凯龙家居集团(1528.HK)的第一大股东。
新城控股称，保险行业在中国的发展前景良好，潜力巨大。保险行业能为公司带来融资渠道扩展、业务多元化发展等机遇，房企与保险业双向融合是发展大趋势。同时，本次投资在获得相关部门批准设立后，能够实现规模化收入并实现预期盈利，将会给公司带来长期的投资收益。
近阶段，上市公司参与发起成立保险公司快速升温，大名城(600094.SS)、国际医学(000516.SZ)、海峡股份(002320.SZ)、锦龙股份(000712.SZ)、中联重科(000157.SZ)等纷纷宣布参与筹建保险公司，或是出于打通险资这一融资渠道，或是希望将保险与现有业务有机结合。
不过，上市公司大多筹建目标为财险公司。按行业惯例，一家新的寿险公司要实现盈利难度较财险公司更大。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。