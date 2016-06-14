新城控股和红豆股份等联合发起组建国峰人寿保险公司

路透上海6月14日 - 中国中型房地产企业--新城控股集团股份有限公司(601155.SS)周一晚公告称，拟与红豆股份(600400.SS)、上海红星美凯龙投资公司等共同发起组建国峰人寿保险公司。

公告称，国峰人寿注册资本拟为15亿元人民币，注册地为西藏拉萨，其中新城控股和红星美凯龙投资均出资3亿元，分别占股20%；红豆股份及其母公司红豆集团分别出资1.5亿元，各占10%股份；常州华利达服装集团和西宁伟业房地产开发公司各占15%股份，太阳雨控股集团占10%股份。

红星美凯龙投资是香港上市的红星美凯龙家居集团(1528.HK)的第一大股东。

新城控股称，保险行业在中国的发展前景良好，潜力巨大。保险行业能为公司带来融资渠道扩展、业务多元化发展等机遇，房企与保险业双向融合是发展大趋势。同时，本次投资在获得相关部门批准设立后，能够实现规模化收入并实现预期盈利，将会给公司带来长期的投资收益。

近阶段，上市公司参与发起成立保险公司快速升温，大名城(600094.SS)、国际医学(000516.SZ)、海峡股份(002320.SZ)、锦龙股份(000712.SZ)、中联重科(000157.SZ)等纷纷宣布参与筹建保险公司，或是出于打通险资这一融资渠道，或是希望将保险与现有业务有机结合。

不过，上市公司大多筹建目标为财险公司。按行业惯例，一家新的寿险公司要实现盈利难度较财险公司更大。（完）