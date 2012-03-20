原保监会副主席杨明生出任中国人寿集团董事长

2016年欧洲投行业奖金缩水 因削减成本及投资者要求更多分红
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透北京3月20日电---中国最大的商业保险集团--中国人寿保险(集团)公司网站显示,原保监会副主席杨明生成为国寿集团新任董事长、党委书记.
中国人寿保险(集团)公司旗下拥有按市值计全球最大的人寿保险公司-中国人寿保险(2628.HK)(601628.SS).
去年11月国寿集团、人保集团、太平保险集团、中国出口信用保险公司升格为副部级单位,并由此引发新一轮国有险企的高管调整,此次国寿集团高层变动就是其中的一环.
杨明生任中国人寿集团董事长之前,为中国保监会副主席.此前曾任中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)行长、党委书记.
中国人寿此前发布获利预警称,2011年度净利润预计按年下跌40%-50%,主因资本市场波动导致投资收益率下降,和资产减值损失增加的影响.(完)
--发稿 谢衡; 审校 林高丽
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但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透上海2月17日 - 欧洲最大的金融人才服务公司--摹根麦肯立（Morgan McKinley）最新发布的中国薪酬指南指出，由于银行继续重组业务和削减成本，金融服务业的就业机会在减少，今年银行和金融服务专业人士的涨薪幅度可能仍会低于10%。
路透伦敦2月15日 - 赴英工作的欧盟国家公民数量在2016年底停下了逐步增长的步伐，这表明英国退欧公投结果以及随之而来的英镑贬值，可能降低了英国作为就业地点的吸引力。