泰康人寿未来5-8年拟投入千亿元发展医疗养老产业

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海10月13日 - 中国大型寿险企业--泰康人寿董事长兼首席执行官（CEO）陈东升周二表示，未来5-8年公司拟投资1,000亿元人民币，发展医疗养老产业，投资项目包括医疗机构、养老社区等。
他在上海出席一新闻活动时表示，今年6月，公司投资的首个高端养老社区--北京燕园开业，建筑面积达30.5万平米，明年6月位于上海松江的养老社区亦将开业。估计至2018年，泰康在全国的七大高端养老社区都将建成开业，地上总建筑面积约123万平米，养老单元约1.3万户。
在泰康的医养产业战略中，养老和医疗成为其寿险业务的自然延伸。上月，泰康保险正式控股南京仙林鼓楼医院，未来泰康人寿将投资50亿元左右，参与该医院二期建设，引入国际医疗机构提升医疗服务水平，并结合当地筹建的养老社区，形成一个综合养老服务保障体系。
除仙林鼓楼这家旗舰医院外，泰康保险未来还计划在全国建设多家医疗综合服务中心，专科医院、康复／老年病医院及门诊部等。
泰康人寿与胡润百富近期联合发布的高净值人群医养白皮书指出，中国高净值人群对于综合性中高端养老社区的感兴趣程度较高，感兴趣的比例超过七成，入住的可能性达到45%.
白皮书指出，截止今年5月，中国大陆地区的千万元资产级别的高净值人群约121万人，较去年增加12万人，增长率达11%，为历年之最。亿万高净值人群约7.8万人，较去年增加1.1万人。
中国大型寿险公司近年来正积极拓展养老社区项目。截至二季度末，国内保险业共有九家保险公司已投资或计划投资25个保险养老社区项目，计划投资金额612亿元，实际已投资金额199亿元（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。