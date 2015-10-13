泰康人寿未来5-8年拟投入千亿元发展医疗养老产业

路透上海10月13日 - 中国大型寿险企业--泰康人寿董事长兼首席执行官（CEO）陈东升周二表示，未来5-8年公司拟投资1,000亿元人民币，发展医疗养老产业，投资项目包括医疗机构、养老社区等。

他在上海出席一新闻活动时表示，今年6月，公司投资的首个高端养老社区--北京燕园开业，建筑面积达30.5万平米，明年6月位于上海松江的养老社区亦将开业。估计至2018年，泰康在全国的七大高端养老社区都将建成开业，地上总建筑面积约123万平米，养老单元约1.3万户。

在泰康的医养产业战略中，养老和医疗成为其寿险业务的自然延伸。上月，泰康保险正式控股南京仙林鼓楼医院，未来泰康人寿将投资50亿元左右，参与该医院二期建设，引入国际医疗机构提升医疗服务水平，并结合当地筹建的养老社区，形成一个综合养老服务保障体系。

除仙林鼓楼这家旗舰医院外，泰康保险未来还计划在全国建设多家医疗综合服务中心，专科医院、康复／老年病医院及门诊部等。

泰康人寿与胡润百富近期联合发布的高净值人群医养白皮书指出，中国高净值人群对于综合性中高端养老社区的感兴趣程度较高，感兴趣的比例超过七成，入住的可能性达到45%.

白皮书指出，截止今年5月，中国大陆地区的千万元资产级别的高净值人群约121万人，较去年增加12万人，增长率达11%，为历年之最。亿万高净值人群约7.8万人，较去年增加1.1万人。

中国大型寿险公司近年来正积极拓展养老社区项目。截至二季度末，国内保险业共有九家保险公司已投资或计划投资25个保险养老社区项目，计划投资金额612亿元，实际已投资金额199亿元（完）